"Личная неприязнь": названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс

В шумиху с Константином Хабенским и Эвелиной Бледанс вмешался эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он сообщил, что сам видел, как Хабенский фотографировался с посторонними детьми.

Все началось с того, что на своей страничке в Instagram Эвелина Бледанс сообщила, что вместе с сыном Семеном, у которого синдром Дауна, встретила актера Константина Хабенского и попросила его сфотографироваться с наследником, но тот отказался. Артистка была возмущена.

"Личное пространство – да! Фотографии с толпой – сомнительно! Но отказать особенному ребенку и коллеге сфотографироваться – нет!!!!! Я видела как мои подруги актрисы отказываются фоткаться, когда они не в макияже и даже это меня удивляло... а тут.... Простите Константин Юрьевич, не поняла... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Бледанс.

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Многие раскритиковали саму Эвелину, и той пришлось удалить пост. Однако журналисты ухватились за историю, и она получила резонанс. Бледанс дала несколько интервью, в которых объяснила, что не хотела никого обидеть и сама ни на кого не обижена.

"Я не хотела использовать Хабенского как обезьянку для фотографии с сыном. Просто, понимаете, чем больше серьезных, значимых людей будет рядом с Семеном даже на фото, тем яснее будет становиться то, что такие дети являются полноценными членами общества. Что они общаются", – уточнила Бледанс.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 7 Июл 2018 в 10:20 PDT

По словам Бледанс, когда она просила Хабенского сняться с ее сыном, тот ответил, что с детьми не фотографируется. Однако у эксперта Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна другое мнение относительно заявления артиста.

"В этом году я лично видел, как на открытии памятника Александру Печерскому наш любимый артист с удовольствием фотографировался с группой детей из гимназии. Я далек от мысли, что с каждым из них он лично хорошо знаком. Никогда бы не подумал, что Хабенский, который ежедневно спасает больных детей, может отказать ребенку с синдромом Дауна в совместном фото. Быть может, у него личная неприязнь к Эвелине, но ребенок тут точно ни при чем", – в эксклюзивном интервью Dni.Ru сказал Манукян.

Эксперт признался, что шокирован этой историей. "Думаю, Константину Юрьевичу следует исправить эту оплошность, найти Эвелину с ребенком и сделать совместное фото с ними. Это будет правильно", – заключил специалист.