"Я с детьми не фотографируюсь": Хабенский жестко ответил Бледанс

Страшная шумиха поднялась после того, как Эвелина Бледанс на всю страну сообщила, что Константин Хабенский отказался фотографироваться с ее особенным сыном Семеном. Дошло до того, что актрисе пришлось удалить сообщение и дать комментарии журналистам.

Для начала Эвелина Бледанс призналась, что не ожидала такого резонанса. По словам актрисы, она хотела просто обсудить с подписчиками своего Instagram, оказывались ли они в похожих ситуациях. При этом, подчеркнула артистка, она никогда не отказывает в просьбах сфотографироваться.

Что касается Константина Хабенского, то, по ее словам, она с сыном Семеном подошла к нему, когда он был свободен. Эвелина отметила, что хотела сфотографировать с актером именно мальчика. Актриса призналась, что очень уважает Хабенского. Ей хотелось, чтобы потом, по прошествии лет, была хорошая память.

"Но он сказал: "Я с детьми не фотографируюсь". Я говорю: "Ну хорошо, давайте со мной сфотографируемся!" А он сказал, что фотография – это уже какой-то определенный этап знакомства. Поэтому я извинилась, пожелала хорошего дня и ушла", – цитирует рассказ Эвелины Бледанс "Московский Комсомолец".

Актриса объяснила, что фотография сына с Константином Хабенским пропагандировала бы то, что "солнечные дети" включены в общество. "Я не хотела использовать Хабенского как обезьянку для фотографии с сыном. Просто, понимаете, чем больше серьезных, значимых людей будет рядом с Семеном даже на фото, тем яснее будет становиться то, что такие дети являются полноценными членами общества. Что они общаются. Даже такой небольшой жест, как совместная фотография, – это уже поддержка артиста детям. Это возможность для таких детей быть услышанными и увиденными", – оправдалась актриса.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 10 Июл 2018 в 1:15 PDT

Напомним, 11 июля Эвелина Бледанс опубликовала фотографию, на которой запечатлена с сыном Семеном. "Сейчас здесь должна была быть фотография с Константином Хабенским, но.... мы с Семиком получили категорический отказ", – написала актриса.

Далее Эвелина объяснила свою позицию: "Личное пространство – да! Фотографии с толпой – сомнительно! Но отказать особенному ребенку и коллеге сфотографироваться – нет!!!!! Я видела как мои подруги актрисы отказываются фоткаться, когда они не в макияже и даже это меня удивляло... а тут.... Простите Константин Юрьевич, не поняла... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".