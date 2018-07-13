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Шоу-бизнес

Свадьба Бузовой под угрозой срыва

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Отец игрока сборной России по футболу Дениса Черышева прокомментировал желание поющей ведущей Ольги Бузовой выйти замуж за его сына. Мужчина не согласен с кандидатурой будущей невестки в лице светской львицы. 
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Главный тренер ФК "Нижний Новгород" Дмитрий Черышев отметил, что у спортсмена с личной жизнью все хорошо. Поэтому у Бузовой нет шансов его завоевать.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

"Телеведущая Ольга Бузова не сможет ни на шаг приблизиться к моему сыну. Ее шансы поют романсы. Мой сын не участвует в светских мероприятиях. Поэтому он забивает, по-другому к этому относится", – приводят слова отца полузащитника "Новые известия". Похоже, не судьба звезде шоу-бизнеса связать свою жизнь с 27-летним футболистом.

Ранее уверенная в своих силах и женских чарах ведущая "Дома-2" выразила желание выйти замуж за Дениса Черышева. Обращение к спортсмену она опубликовала на своей страничке в Instagram. "Я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный. Меня не смущает разница в возрасте, ничего. Я без макияжа выгляжу на восемнадцать. Денис, на связи", – сообщила Ольга Бузова. Ранее сильное впечатление на звезду произвел гол Дениса за сборную России в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с командой Хорватии.

Отметим, что у Чернышева есть избранница – испанка Кристина Кобе. Девушка даже прилетела в Россию на ЧМ-2018, чтобы поддержать своего возлюбленного.

Впрочем, Бузова любит футболистов. 26 июня 2012 года она вышла замуж за игрока столичного "Локомотива" Дмитрия Тарасова. 30 декабря 2016 года они развелись. До сих пор сердце поющей ведущей свободно.

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Автор: Валерия Нарская13 июля 2018, 18:06
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