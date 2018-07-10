Мать впервые высказалась о новой свадьбе Бузовой

Мать Ольги Бузовой Ирина Александровна высказалась о намерениях дочери выйти замуж за футболиста сборной России Дениса Черышева. По словам женщины, ей все равно, кого выберет Ольга, лишь бы была счастлива.

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