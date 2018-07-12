Вадим Казаченко празднует победу над молодой женой

Известный музыкант теперь свободен от уз брака с Ольгой. Решение суда вступит в силу лишь через месяц, но тяжелые разбирательства уже окончены.

Артист подал на развод с женщиной в конце апреля этого года. О том, 54-летний Вадим и 37-летняя Ольга официально расторгли брак, стало известно 12 июля.

"Да, больше мы не муж и жена. В полную силу решение вступит только через месяц, но я не думаю, что кто-то из нас начнет оспаривать вердикт судьи", – приводит слова Ольги StarHit. За непростой семейной драмой певца вся страна следила на протяжении полутора лет.

Исполнитель был женат на своей молодой поклоннице с 2014 года. В прошлом году у них родился общий сын Филипп. Однако на телешоу он заявлял, что большую часть времени они проводили порознь. Артист уверял, что был вынужден с ней расстаться из-за неподобающего поведения – мол, жена и дома не ночевала, и гуляла, и пила страшно.

В 2017 году Вадим Казаченко обращался в суд, чтобы их брак с Ольгой признали фиктивным. В то же время артист женился на продюсере Ирине Аманти. Несмотря на то, их брак с Ольгой признали действительным, каждая считала законной супругой музыканта именно себя.

Иск о расторжении брака в начале этого года подала именно Ольга. Но затем женщина отозвала заявление. В настоящее время бывшие супруги делят недостроенный дом в Подмосковье.