Слепнущая Удовиченко вцепилась во врача с призывом о помощи
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лариса Удовиченко делится с подписчиками фотографиями со съемочных площадок, выходов в свет, а также личного характера. Периодически выкладывает артистка и видео, в которых своим неповторимым тембром рассказывает обо всем, что с ней происходит. Судя по обилию материала, 63-летняя актриса – активный интернет-пользователь.
Со стороны кажется, что в жизни Ларисы все прекрасно – она востребованная актриса, много путешествует, у нее есть взрослая дочь Мария. Однако недавно артистка призналась, что была вынуждена обратиться за врачебной помощью. У Ларисы обнаружились серьезные проблемы со зрением. К счастью, ей вовремя помогли. Более того, Удовиченко и ее лечащий врач стали подругами.
"Я в нее вцепилась моментально и сказала: "Вы мне нужны!" У меня такая профессия – актриса кино – связанная с софитами, с обилием света, а в советские времена вообще слепило... Я полностью доверилась Ирочке, мы подружились", – рассказала Удовиченко.
Артистка отправила к этому офтальмологу и дочь Марию, которая страдала от близорукости. "Потом, после какой-то феноменальной операции, которая длилась всего 14 минут, ко мне вышла моя дочка со 100-процентным зрением. Я очень благодарна своей подруге Ире, которая потом прооперировала мою тетушку, которой 90 лет. Я читаю в очках! А моя тетушка 90-летняя читает без очков", – отметила Лариса Удовиченко.
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