Садальский грустит об Удовиченко

Когда-то Станислав Садальский и Лариса Удовиченко были близкими друзьями. Однако уже 12 лет известные актеры не общаются.

Станислав Садальский на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлен вместе с актрисой Ларисой Удовиченко. Оба актера играли в легендарном многосерийном фильме "Место встречи изменить нельзя", где Станислав исполнил роль Кирпича, а Любовь – Маньки-Облигации.

"💥Она – очаровательное, прелестное созданье. Насколько мне известно, у нее есть один только недостаток. К сожалению, этим единственным недостатком является отсутствие вкуса. Я ей не нравлюсь", – подписал одну фотографию Садальский, воспользовавшись крылатой фразой известного английского писателя Чарльза Диккенса.

Второй снимок Станислав украсил еще более грустной надписью: "😩память разве выбросишь? она все равно в тебе сидит, хоть выбрасывай фотографии, хоть храни". В комментариях к фотографии Садальский признался, что они с Удовиченко не общаются уже 12 лет. Однако что именно стало причиной разногласий, актер предпочел не сообщать.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Июн 19 2017 в 3:19 PDT

Многочисленные подписчики близко к сердцу приняли исповедь Садальского и посоветовали ему сделать первый шаг к примирению. "Как же так 12 лет...Миритесь! Миритесь,Стас!!!!!)", "Помиритесь!😊✌️Совет да Любовь!♥️♥️♥️", "Стас, прекрасная Лариса подписана на вас. Она шикарная женщина, с неповторимым юмором. Подарите ей букет с доставкой – это лучше любых слов", "Миритесь. Если за 12 лет не отпустило, надо мириться. Мужчине всегда может найти подход к женщине", "Может надо наступить на свое Я и упасть к ней в ноги ??? Раскаяться ? Ну а там пусть будет как будет..... Очень добрые фотографии", – дали артисту советы поклонники.