Пугачева застукала Галкина без штанов за странным занятием

Певица Алла Пугачева показала своего мужа юмориста Максима Галкина в неглиже. Примадонна засняла супруга на камеру телефона и выложила в Сеть.

На Instagram–странице Галкина появилось забавное видео, в котором юморист стоит в рубашке и плавках, а голос Аллы Борисовны за кадром дает понять, что она выступает в качестве оператора. Отметим, что при просмотре видео, не совсем ясно, чем занимался юморист до того, как Пугачева с камерой застукала его без штанов.

"Что ты меня снимаешь. Лучше сама снимись", – обращается к любимой супруге артист. Пугачева со смехом отвечает: "Сама снимись, сама снимись… Ты бы лучше штаны надел. Я – женщина взрослая, наснималась уже за свою жизнь. А ты, давай, шуруй. Пока, любимый! Штаны там на кресле висят".

Под видео Примадонна написала от своего лица несколько строк: "Макс меня достал, чтобы я появилась в Инстаграме, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева". Подписчики Максима встретили ролик с восторгом. За несколько часов его посмотрели около 700 тысяч раз, а хвалебные комментарии появлялись раз в минуту.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 6 Июн 2018 в 7:47 PDT

"Господи,какие же вы смешные и счастливые,красота!!!😆💖🌹🌺🌷 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как же приятно видеть и слышать такие нежности и радоваться даже за чужих нам людей! Живите в здравии долго– долго на радость себе, своим деткам, близким и поклонникам! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Такие смешные😂я искренне рада за вас, молодцы, лЮбите друг друга будто одного возраста и молодые совсем😊". – писали восторженные поклонники.

Добавим, что Максим Галкин и Алла Пугачева в браке с 2011 года. В сентябре 2013 года у пары родились двойняшки Лиза и Гарри. Супруги воспользовались услугами суррогатной матери. Девочка появилась на свет на несколько минут раньше брата.