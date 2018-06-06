Пьяница Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине
Ефремов предложил несколько необычный способ решения крымского вопроса. Артист считает, что можно либо бесплатно поставлять газ Киеву, либо отдать мост, связавший Керченский и Таманский полуострова.
По мнению артиста, украинцы могли бы собирать там плату за проезд. "Они счастливы будут. И, может быть, Крым простят. С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом", – уверен Ефремов.
Кроме того, актер развеял слухи о своем алкоголизме. Он признался, что считает себя жизнерадостным пьяницей. "Я подбухиваю. Так жестко не бухаю, потому что работы много. Работать в поддатом состоянии не очень. У меня нет запоев. Пью дня два и отравляюсь", – добавил артист.
Объяснил Ефремов и свое высказывание по поводу русского народа – в 2013-м артист назвал его гнидой. Как оказалось, под этим словом он имел в виду завистливость, крикливость и истерию, которые, по его мнению, проявились в 2014 году, передает Eg.Ru.
Напомним, что недавно Ефремов попал в громкий скандал. Как писали Dni.Ru, зрители одного из спектаклей заявили, что он появился на сцене в неадекватном состоянии.
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