Пьяница Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине

Скандально известный актер Михаил Ефремов дал интервью журналисту Юрию Дудю. Артист сделал несколько весьма неоднозначных высказываний.

Ефремов предложил несколько необычный способ решения крымского вопроса. Артист считает, что можно либо бесплатно поставлять газ Киеву, либо отдать мост, связавший Керченский и Таманский полуострова.

По мнению артиста, украинцы могли бы собирать там плату за проезд. "Они счастливы будут. И, может быть, Крым простят. С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом", – уверен Ефремов.

Кроме того, актер развеял слухи о своем алкоголизме. Он признался, что считает себя жизнерадостным пьяницей. "Я подбухиваю. Так жестко не бухаю, потому что работы много. Работать в поддатом состоянии не очень. У меня нет запоев. Пью дня два и отравляюсь", – добавил артист.

Публикация от Михаил Ефремов (@efremovmofficial) 5 Июн 2018 в 3:17 PDT

Объяснил Ефремов и свое высказывание по поводу русского народа – в 2013-м артист назвал его гнидой. Как оказалось, под этим словом он имел в виду завистливость, крикливость и истерию, которые, по его мнению, проявились в 2014 году, передает Eg.Ru.

Напомним, что недавно Ефремов попал в громкий скандал. Как писали Dni.Ru, зрители одного из спектаклей заявили, что он появился на сцене в неадекватном состоянии.