Юля Самойлова откровенно рассказала о своем сексе

Юлия Самойлова выпустила свои мемуары. Популярная певица, представительница России на "Евровидении" откровенно рассказала о личной жизни.

Юлия Самойлова родилась здоровой. Уже в 11 месяцев она начала вставать. Однако все изменилось после того, как ей сделали прививку. "Мама забила тревогу, когда увидела, что я больше не поднимаюсь на ноги, и только еще спустя какое-то время врачи признали: да, ребенок не будет ходить", – рассказала Юлия специально для сайта "Комсомольская правда".

Несмотря на неутешительный диагноз, родители воспитали Самойлову как здорового ребенка, до определенного возраста она даже не знала, что означает слово "калека". Однако время текло, Юлия росла и видела, как бурно развивается личная жизнь у ее подруг. "У многих появлялись первые мальчики, были свидания, цветы и поцелуи. Они делились друг с другом историями, впечатлениями и ощущениями. Мне же рассказать было нечего", – заключила Самойлова.

Однако жизнь Юлии круто изменилась, когда она освоила интернет и программу мгновенного обмена сообщениями. "А вместе с этой программой в моей жизни появилось столько мужиков, ужас. Ну конечно, правильнее сказать "интернет-друзья", потому что все эти знакомства остались там же, где начались, и я почти ни с кем из тех людей не увиделась, но мне просто нравилось, что у меня наконец-то появилась возможность общаться с разными парнями. Я писала всем подряд, знакомилась и общалась. Никто не видел моего лица, не слышал моего голоса и не знал, что я не хожу", – рассказала Самойлова.

Впрочем, когда все же доходило до того, что Юлия признавалась в своем недуге, молодые люди начинали ее игнорировать, и она тяжело это переносила. Но затем Самойлова придумала, как после такого уходить красиво – копировала строчки из своей любимой сказки, отправляла им, а потом удалялась и больше не писала.

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) 8 Дек 2017 в 8:46 PST

Первым мужчиной Юлии стал парень по имени Андрей. Он был моложе ее, они познакомились в Сети, причем, по словам Самойловой, никакой романтики не было. Ухажер не нравился отцу Юлии, а она – его матери. Тем не менее влюбленные много времени проводили вместе. "И я точно решила для себя, кто будет моим первым мальчиком, поэтому очень скоро настал момент, когда ангелочки решились повзрослеть", – заявила Самойлова.

Однако в кровати Андрей огорошил Юлию признанием, что ему нравится другая девушка, и в результате он сделал выбор в ее пользу. Тогда Самойлова стала активно общаться с его другом Кириллом и умудрилась увести его у законной девушки Насти. "Я от тебя такого не ожидала, Юля. Не буду вам ничего желать, ты просто помни, что на чужом несчастье счастья не построишь", – с обидой обратилась к Самойловой оставшаяся не у дел девушка. Вскоре ее слова стали реальностью – Юлия и Кирилл расстались.

С будущим мужем Алексеем Юлия познакомилась также благодаря Сети, причем поначалу не реагировала на его сообщения. Однако лишь настойчивость парня заставила ее отнестись к нему серьезно. Но в их отношениях не все было безоблачно. Однажды они чуть не расстались из-за ее подруги Даши. Самойлова заметила, что избранник буквально "пялится" на нее. В какой-то момент она не выдержала и решила прояснить ситуацию.

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) 29 Май 2018 в 3:14 PDT

"Леша, я вижу, как ты смотришь на Дашу", – сказала я прямо. "Как?" – "Похотливо! Ты пялишься на ее грудь!" – "Да, – засмеялся Леша. – Ее сиськи занимают полквартиры, куда взгляд ни отводи, все равно наткнешься". – "Несмешно". – "Ладно, извини, – спокойно ответил Леша. – Я правда смотрел без задней мысли. А наши хихиканья, кстати, даже близко не флирт". После этого эпизода влюбленные сумели наладить отношения, а потом поженились.