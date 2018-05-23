"Бог любит троицу": Самойлову послали на "Евровидение" в Израиль

После провала на "Евровидении -2018" в рунете не прекращается поиск крайних. Особенно наши граждане гневаются на Юлию Самойлову, не понимая, что ругать надо не беззащитную девушку-инвалида, а трусливо попрятавшихся организаторов ее выступления.

Только ленивый не высказался по поводу номера Самойловой на этом красочном состязании певцов. Позабыв, что после драки кулаками не машут, из всех щелей вдруг вылезли "мамкины критики-аналитики", которые лучше всех в стране знают как нужно делать шоу европейского уровня.

Они-то, конечно, спели бы лучше и выглядели бы краше. Мол, костюм у Юленьки был бедненький, декорации тусклые, бек-вокал слишком громкий и волновалась почему-то, глупенькая. И все эти, с позволения сказать, косяки и промахи они повесили на бедную девушку.

Однако эти горе-эксперты забывают, что создание любого эстрадного номера – это прежде всего командная работа. Только благодаря слаженным действия группы специалистов и получается первоклассное шоу.

Продюсеры, которые перед всей страной пообещали подготовить Самойлову к "Евровидению", судя по всему, ограничились парой репетиций. А у них, между прочим, было целых два года, чтобы довести вокал Юлии до идеала. Как говорится, можно и зайца научить курить.

Кстати, на сайте change.org появилась петиция с предложением отправить Юлию Самойлову на "Евровидение-2019". Ее автор Виктор Быков просит Первый канал и лично Владимира Путина дать исполнительнице еще один шанс.





С мнением неравнодушного Виктора согласен и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "После "Евровидения 2018" осталась какая-то недосказанность. Юлия Самойлова очень волновалась, было видно, что она не смогла показать все на что способна. Особенно гадкой оказалась ее травля в Сети после конкурса. Каждый человек может оступиться, но это не значит, что его за это нужно откровенно гнобить. Юля хочет получить еще один шанс, уже ранее заявляла об этом, а как известно "Бог троицу любит". Поэтому я нисколько не удивлен появлению такой петиции и тоже ее поддерживаю", – отметил Вадим.

"Мне кажется, что в этот раз Самойлова, если получит новый шанс, будет по-спортивному злее. Надеюсь, что в этом случае песню ей напишут получше, да и клип сделают побогаче. Другая команда профессионалов будет работать, а значит шанс на победу у нее значительно увеличится. И я очень хочу, чтобы именно Юлия в финале получив за победу "Хрустальный микрофон" громко объявила, что следующее Евровидение пройдет в Севастополе. И это будет символично, ведь именно там она проводила свой концерт в день финала Евровидения в Киеве", – высказался эксперт.