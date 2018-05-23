"Бог любит троицу": Самойлову послали на "Евровидение" в Израиль
Только ленивый не высказался по поводу номера Самойловой на этом красочном состязании певцов. Позабыв, что после драки кулаками не машут, из всех щелей вдруг вылезли "мамкины критики-аналитики", которые лучше всех в стране знают как нужно делать шоу европейского уровня.
Они-то, конечно, спели бы лучше и выглядели бы краше. Мол, костюм у Юленьки был бедненький, декорации тусклые, бек-вокал слишком громкий и волновалась почему-то, глупенькая. И все эти, с позволения сказать, косяки и промахи они повесили на бедную девушку.
Однако эти горе-эксперты забывают, что создание любого эстрадного номера – это прежде всего командная работа. Только благодаря слаженным действия группы специалистов и получается первоклассное шоу.
Продюсеры, которые перед всей страной пообещали подготовить Самойлову к "Евровидению", судя по всему, ограничились парой репетиций. А у них, между прочим, было целых два года, чтобы довести вокал Юлии до идеала. Как говорится, можно и зайца научить курить.
Кстати, на сайте change.org появилась петиция с предложением отправить Юлию Самойлову на "Евровидение-2019". Ее автор Виктор Быков просит Первый канал и лично Владимира Путина дать исполнительнице еще один шанс.
С мнением неравнодушного Виктора согласен и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "После "Евровидения 2018" осталась какая-то недосказанность. Юлия Самойлова очень волновалась, было видно, что она не смогла показать все на что способна. Особенно гадкой оказалась ее травля в Сети после конкурса. Каждый человек может оступиться, но это не значит, что его за это нужно откровенно гнобить. Юля хочет получить еще один шанс, уже ранее заявляла об этом, а как известно "Бог троицу любит". Поэтому я нисколько не удивлен появлению такой петиции и тоже ее поддерживаю", – отметил Вадим.
"Мне кажется, что в этот раз Самойлова, если получит новый шанс, будет по-спортивному злее. Надеюсь, что в этом случае песню ей напишут получше, да и клип сделают побогаче. Другая команда профессионалов будет работать, а значит шанс на победу у нее значительно увеличится. И я очень хочу, чтобы именно Юлия в финале получив за победу "Хрустальный микрофон" громко объявила, что следующее Евровидение пройдет в Севастополе. И это будет символично, ведь именно там она проводила свой концерт в день финала Евровидения в Киеве", – высказался эксперт.
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