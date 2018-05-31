Надменную Самойлову заподозрили в мухлеже

После провала на музыкальном конкурсе "Евровидение" соцсети певицы Юлии Самойловой атакуют хейтеры. Но если ранее злопыхатели распекали только саму исполнительницу, то теперь под удар попали и родственники девушки.

Самойлова разместила в Instagram небольшое видео, в котором она поет песню Земфиры "Тихо спит моя любовь". Подписчики в комментариях тут же разделились на два лагеря. Кто-то защищал Юлию и подбадривал, а кто-то с пеной у рта клял ее самыми последними словами.

Сама Юлия несколько раз говорила в интервью, что не боится жесткой критики и даже старается относится к ней философски. Самойлова смирилась, что неудачу на европейском состязании певцов ей забудут еще не скоро, поэтому смотрит на истерики злопыхателей свысока.

Видимо расстроившись, что язвительные нападки на ее внешность и вокальные данные больше не ранят исполнительницу, хейтеры решили надавить на другие болезненные точки звезды. Они прошлись не только по Самойловой, но и по ее близким и любимым людям. Особенно досталось мужу и сестре певицы – мужчину упрекнули в нежелании работать, а девушку в мошенничестве. Кто-то из недоброжелателей отметил, что положительные отзывы на странице Юлии проплачены, и возможно в этом замешены родственники Юлии.

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) 30 Май 2018 в 5:23 PDT

"Положительные комменты выгодно накручивать только Самойловой и ее многочисленной семье т к по ее же (Самойловой. – Прим.ред.) словам ке вся деятельность это их семейный бизнес. Леша нигде не работает( где он может работать без образования) – он директор. Лешина сестра тоже в бизнесе. А где еще родители . А вот отрицательные не вижу никакого смысла их кому то накручивать. Люди ненавидят когда их дурят и держат за идиотов. И еще так нагло (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с ядом пишет пользователь Сети.

"Вы читали про сестру Самойловой как она людей обманывает покупая китайскую одежду в Алеэкспрессе выдавая ее за оригинал и продает в 10 раз дороже. Наверное это у них в генах. Одна на шмотках людей обманывает вторая рот открывая под фонограму изображает талант", – вторит злопыхательнице еще один недруг Юлии.