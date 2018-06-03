Попавшего в скандал Киркорова заподозрили в избиении детей
Певец Филипп Киркоров обладает редким талантом превращать любое свое выступление в яркое и красочное шоу. Однако у этого достоинства есть и обратная сторона. Любое, даже самое незначительное, происшествие, связанное с артистом, моментально приобретает масштабы общероссийского скандала.
Исключением не стала и история с кражей нескольких концертных костюмов певца в нижегородской области. Злоумышленников, покусившихся на покрытые стразами и перьями костюмы удалось быстро отыскать – ими оказались двое несовершеннолетних юношей.
После этого Филипп Киркоров поспешил забрать из полиции свое заявление. "Ну неужели я похож на кровожадного монстра, жаждущего мести?!", – цитирует его телеканал НТВ. "Когда выяснилось, что это подростки, я почему-то посчитал, что достаточно обратиться сейчас мне к родителям, чтобы их отшлепали ремнем по пятой точке. Чтобы впредь было неповадно", – добавил он.
Россияне пол достоинству оценили красивый жест артиста, однако некоторых смутил его призыв физически наказать несовершеннолетних. "Любопытная проекция получается у Филиппа Бедросовича. Он советует родителям малолетних воришек, которые украли у него костюмы, применить к ним физическое насилие их родителям", – рассказал Dni.Ru член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.
По его мнению, такие слова не просто неуместны, но и слабо согласуются с российскими законами. "Мне кажется, что народный артист не вправе делать подобные заявления, так как они напрямую противоречат законодательству России", – подчеркнул эксперт.
Кроме того, возникают опасения относительно детей уже самого Филиппа Киркорова. Дескать, неспроста же у него в голове появилась идея о физическом наказании для несовершеннолетних за их проступок. "Интересно, а своих детей он воспитывает точно также?", – задал риторический вопрос Вадим Манукян.
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