Лишился перьев и стразов: Киркорова ограбили после концерта

Поп-король потерял дорогие костюмы. Многие вещи были в единственном экземпляре.

Продолжается тур Филиппа Киркорова по городам Подмосковья и соседних областей. Позади концерты в Ступино и Коломне. Впереди – Дмитров и Клин. А вот выступление в Коврове ознаменовалось неприятностью. Как сообщает Тelegram-канал Super, ночью неизвестные вскрыли фуру с атрибутикой шоу "Я", и звезда недосчиталась дорогостоящих концертных костюмов.

Директор Киркорова незамедлительно обратился в полицию. Среди украденного – восемь нарядов, в которых проходили репетиции номеров к обновленному шоу "Я+R. Второе Я", премьеру которого Киркоров запланировал на 25 декабря в "Олимпийском". Общий ущерб – 11 тысяч долларов (примерно 800 тысяч рублей).