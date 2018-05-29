Пернатые платья Киркорова умыкнули школьники-спекулянты
Недалеко от Нижнего Новгорода задержали двух несовершеннолетних юношей. Сообщается, что они вскрыли грузовик Киркорова, припаркованный рядом с местным концертным залом, и украли четыре наряда черного цвета и четыре – красного.
Подростки решили продать вещи знакомой медсестре, но та отказалась приобретать ношенное. Один из них понял, что торговля пойдет лучше, если реализация товара будет проходить в общественном месте. "Он взял костюмы и отправился на ЕГЭ, чтобы продать их учительнице или старшеклассникам. Там-то парня в итоге и задержали", – пишет Telegram-канал Mash.
Отметим, что о пропаже стало известно вчера, 28 мая. Директор Киркорова незамедлительно обратился в полицию. Среди пропавших вещей – уникальные костюмы, некоторые сделаны в единственном экземпляре.
Добавим, что поп-король в заявлении указал ущерб – по 1400 долларов за штуку. Только вот поговаривают, что на каждом костюме остались бирки, на которых стоит цена: 300 долларов.
Напомним, несколько лет назад Киркоров уже заявлял об ограблении. Тогда он сообщил, что мошенники в интернете похитили у него несколько миллионов долларов. Филипп Бедросович пожаловался, что недополучил очень большие деньги за скачивание своих песен. По словам артиста, только на одной композиции "Зайка моя" он мог заработать миллионы.
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