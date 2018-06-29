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Вставшая на защиту Кержакова Рудковская призвала его жену поумнеть

Милана Кержакова и Яна Рудковская. Фото: Dni.Ru
Яна Рудковская выступила с обращением к Милане Кержаковой, накануне обвинившей мужа, футболиста Александра Кержакова, в краже их сына. Продюсер заявила, что приняла сторону спортсмена, и призвала женщину совершать только "мудрые и взвешенные поступки".
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Яна Рудковская опубликовала обращение на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Продюсер выложила фотографию Александра Кержакова, обнимающего сына Артемия. Яна призналась, что могла бы промолчать, однако ей не позволяет "совесть" и "гражданская и материнская позиция".

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Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

"Хочется, чтобы Милана, которой я неоднократно пыталась помочь решить мирным путем с Сашей конфликт и определить место проживание ребенка исключительно с матерью, в следующем своем прямом эфире рассказала, где она провела 4,5 месяца и почему все это время ее новорожденный ребенок провел с нянями, а не с ней, где она находилась все это время, с 13 февраля и по позавчерашний день (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Рудковская, не уточнив, где в это же время был Кержаков и почему он не сидел с сыном.

Далее продюсер призналась, что ей жаль Милану, ее мать и малыша. Яна опровергла слова женщины о том, будто Александр не выходит с ней на связь. "Тебе еще вчера предлагал Саша все решить мирным путем, но тебе хотелось жалости к себе у аудитории, что в принципе в твоей ситуации довольно странно! Ты нанесла сильнейший репутационный удар по человеку, завуалированный "крик о помощи", – высказала мнение продюсер.

Яна призвала Милану думать, прежде чем что-либо делать. "Я желаю тебе более не совершать таких необдуманных поступков. Я искренне прониклась уважением к Александру, который пока хранит молчание, не смотря на проклятие всего мира после вчерашнего твоего эфира и интервью, и который пока ни слова не проронил почему же, все-таки, он вынужден был забрать малыша!" – написала Рудковская, подчеркнув, что "довольно долго" была на стороне Миланы.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

В заключение продюсер дала совет Кержаковой поумнеть. "Я уверена, что мой пост заставит, все-таки тебя задуматься и впредь совершать только мудрые и взвешенные поступки. Ты все знаешь, можно ввести в заблуждение многих, но себя не обманешь!" – отметила Рудковская, говоря о некой ошибке, которую в силах признать только смелый человек. При этом Яна заявила, что всегда считала Милану сильной девушкой, и не желает оказывать ей медвежью услугу. "Это просто нечестно по отношению к тому, что сейчас происходит", – объяснила Рудковская.

Отметим, что в комментариях большинство пользователей раскритиковали продюсера в пух и прах. Возмущенные подписчики напомнили Яне о ее собственном скандальном разводе и о том, как она боролась за детей, обвинили в том, что своим обращением она уже оказала Милане медвежью услугу, а особо знающие фанаты припомнили, что муж Яны, фигурист Евгений Плющенко, был свидетелем на первой свадьбе Александра Кержакова.

Автор: Наталья Аряева29 июня 2018, 13:30

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