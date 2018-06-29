"Будь ты проклят!": возмущенные россияне напали на Кержакова

После того как Милана Кержакова на всю страну объявила о том, что муж Александр Кержаков забрал у нее ребенка и не дает с ним видеться, общественность разразилась бурными обсуждениями в соцсетях. Какими только словами не поливают футболиста возмущенные россияне.

Официальный аккаунт Александра Кержакова в Instagram буквально взорвался от ругани пользователей, вставших на защиту его жены Миланы. "Это не по человечески! Вместо того, чтобы помочь Милане вы бросает ее в пропасть своим поступком отбирая ребенка! Ребенку нужна мама намного больше, чем папа, даже если она не идеальная! Пожалуйста услышите, еще все можно исправить!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такой неприятный тип", "Ждем тебя на телевидении с историей уже про Милану алкоголичку и невменяемую мать, только никто тебе не поверит, бред какой-то, придумай себе другой пиар, футболист ***!", "Будь ты проклят!", "Помимо того, что он прожженная проститутка так еще оказалось, что он и альфонс...фу мерзкий типаж", "Не ломайте ребенку судьбу! Верните матери!", "Красивая внешность, гнилое нутро", "Ублюдок а не папаша", "У него на лице написано МЕРЗКИЙ КОЗЛИНА, как она сразу это не увидела", – таковы комментарии к последнему посту Александра Кержакова.

При этом Милану, которая призналась, что после смерти отца никак не может прийти в себя, а у матери начались серьезные проблемы с алкоголем, все жалеют. "Бедные женщины, был отец, муж – жили как за каменной стеной. Жизнь развернула по– своему. А этот моральный идиот, типо футбольный жеребец идет по своей накатанной схеме: жена неадекватна, наркоманка, алкоголичка, как итог лишение родительских прав. Девчата заканчивайте с депрессухой, мама с дочей не забывайте, что Вы не одни, а есть внук и сын, который ждет Вас", "Бедная Девочка, держись!!! Дай Бог все образуется, а этот урод кержаков получит по заслугам!!!", "Жаль и Милану, и ее маму(((. Каменная стена в виде сенатора Тюльпанова рухнула и жизнь пошла под откос. Но ведь они же обе не дуры,надо все равно держаться. У обеих сыновья, ради них хотя бы", – поддержали Кержакову комментаторы.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 27 Янв 2018 в 9:23 PST

Напомним, 28 июня супруга Александра Кержакова Милана объявила, что муж отобрал у нее их общего сына Артемия. По словам заплаканной женщины, спортсмен буквально похитил мальчика и с тех пор не дает матери видеться с ним.

Милана призналась, что проблемы в семье начались после смерти ее отца – сенатора Вадима Тюльпанова. Убитая горем женщина не нашла поддержки у мужа, который, к слову, ей изменял. "Я знала про всех этих женщин. А что я могу сделать? Бросить его? Я не могу. Я взломала же его Инстаграм, там далеко ходить не надо: первые переписки в Direct, он какой-то бабе пишет: "Я так жду тебя на свой прощальный матч, ты мне так нужна, пожалуйста, приходи". Кто эта баба, что это вообще, я не знаю. У него таких миллион", – хлестко сказала Кержакова.

Впрочем, и своей вины Милана не стала отрицать. Она призналась, что в какой-то момент потеряла над собой контроль и тоже стала выпивать. Однажды в неприглядном виде ее заснял муж. Таким образом, у Александра есть компромат на жену, с которой он требует для встреч с их сыном справку о социальной вменяемости.