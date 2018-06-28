Кержакова ждет суровое наказание за похищение ребенка

Пока еще супруга известного российского футболиста Александра Кержакова Милана пожаловалась поклонникам в Сети на своеволие супруга. Спортсмен подкупил няню, забрал ребенка и теперь не дает ей видеться с ним.

Молодая мама раздавлена, она не хотела обнародовать печальные подробности личной жизни, но "ситуация вышла из-под контроля". Теперь Александр требует от девушки справку о "социальной вменяемости", мол, пока не принесешь ребенка не увидишь. Милана не понимает, что от нее требуется, поскольку считает себя абсолютно здоровой. Чтобы помочь Кержаковой найти законный выход из ситуации корреспондент Dni.Ru обратился к члену Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Александру Хаминскому.

По словам специалиста, Кержаков, забрав сына к себе домой, ничего не нарушил, но запрещать второму родителю видеться с ребенком – это неправильно, как с человеческой точки зрения, так и с точки зрения закона. "У нас есть ребенок, мать и отец, с точки зрения родительских прав, прописанных в Семейном кодексе, у них есть права и обязанности. К правам относится возможность проводить время с ребенком, воспитывать его, брать с собой в отпуск и так далее. Какие либо ограничения в этих правах устанавливаются, либо по решению уполномоченных органов, либо судом", – сказал эксперт.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 13 Май 2018 в 2:52 PDT

Хаминский отметил, что при определении представителями Фемиды места жительства малыша незаконные действия футболиста могут сыграть против него самого. Также выходка экс-лидера сборной России тянет на уголовную статью "Самоуправство", которая предполагает наказание в виде штрафа, обязательных работ или ареста.

Юрист подчеркнул, что справка "о социальной вменяемости", которую требует футболист от супруги, не существует, так как она не предусматривается действующим российским законодательством. "Если есть объективные основания полагать, что мать обладает душевным расстройством, то назначают экспертизу", – пояснил Хаминский и добавил, что сторона, которая заявляет о необходимости провести исследование психики некого лица, должна привести абсолютные доказательства его невменяемости. По словам члена общественного совета, ситуация Кержаковых очень банальна, в 90% случаев разводящиеся в нашей стране заявляют, что бывший супруг неадекватен.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 2 Фев 2018 в 8:13 PST

Он посоветовал супруге футболиста найти хорошего адвоката, специализирующегося на разводах, а после, с поддержкой профессионального юриста, подать заявление в суд. Также Кержаковой необходимо обратиться в отдел опеки и попечительства и в любой проверенный кризисный центр, оказывающий помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Межтем известный московский адвокат Дмитрий Зацаринский сообщил Dni.Ru, что также считает поступок Кержакова преступным, юрист советует Милане обратиться в суд с иском об определении места жительства ребенка.

"Действия Александра Кержакова незаконны, более того, судебная практика в России сложилась так, что в спорных случаях при расторжении брака, суд в 99% случаев определяет место жительства ребенка с мамой. Скорее всего, если супругам не удастся договориться мирно и дело дойдет до суда, то Фемида будет на стороне Миланы", – рассказал Зацаринский.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) 19 Июн 2018 в 7:54 PDT

Также юрист высказался по поводу морально-этического аспекта этой истории. По мнению специалиста, каждый волен поступать так, как ему заблагорассудится, но есть определенные правила и границы, нарушение которых в обществе порицается и карается по закону.

"Это несправедливо не давать матери видеть своего ребенка", – отметил юрист. Зацаринский добавил, что ситуацию усугубляет то, что малыш очень маленький и действительно нуждается в матери.

Напомним, 28 июня Милана Кержакова вышла в прямой эфир со своими многочисленными поклонниками в Instagram. Девушка объявила, что ее муж, прославленный футболист Александр Кержаков, отобрал у нее их общего сына. По словам убитой горем Миланы, Александр буквально похитил мальчика и с тех пор не дает матери видеться с ним.