Никак не избавиться: Бузова стала в тягость Киркорову

Бывший концертный директор группы "Тату" Леонид Дзюник высказался по поводу странной любви певца Филиппа Киркорова к телеведущей Ольге Бузовой. Продюсер опроверг слухи о контрактных отношениях между звездами, однако член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян не согласен с утверждением менеджера.

Дзюник уверен, что между Киркоровым и Бузовой только дружба. "Да никто из них никому не платит. Ни Бузова Киркорову, ни тем более Филипп Бедросович. У него столько пиара, что на уши не натянешь!" – прокомментировал Леонид.

У Вадима Манукяна оказалось другое мнение по этому поводу. Эксперт уверяет, что Ольга приплачивает бывшему мужу Примадонны за лестные высказывания, нежные объятия и совместное позирование перед камерой. По словам Манукяна за поющей телеведущей стоит некий состоятельный человек, который отстегивает поп-королю некоторые суммы за помощь в продвижении безголосой звезды "Дома-2".

"В последнее время на помощь Ольге отрядили Филиппа Бедросовича. Хотя порой очевидно, что Киркорову такая назойливость Бузовой в тягость и ему уже не хочется иметь с ней ничего общего, но роль нужно доиграть до конца. В проигравших, как всегда, остается российское общество, которому вместо проблем страны предлагают обсуждать гипотетическую свадьбу Бузовой и Киркорова", – цитирует Вадима Sobesednik.ru.





Добавим, что за последние несколько месяцев между Филиппом и Ольгой установилась очень странная связь. Артисты, не стесняясь публики, обнимаются, целуются и осыпают друг друга комплиментами. Бузова даже снялась в нашумевшем клипе поп-короля на песню "Цвет настроения – синий" и, по слухам, примет участие в продолжении, которое выйдет в августе.