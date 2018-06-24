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"Апофеоз подхалимажа": Малахову врезали за безумие с Бузовой и Киркоровым

Андрей Малахов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Последний выпуск программы Малахова, на котором обсуждался новый клип Киркорова, был похож на встречу друзей. Ведущий, пользуясь положением, приглашает одних и тех же людей на эфир. Эти факторы вызывают возмущение у экспертов и зрителей.
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Передача "Привет, Андрей", которая выходит на телеканале "Россия", превратилась в междусобойчик с друзьями, считает член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. Он рассказал, что две недели назад его приглашали на съемки очередного выпуска программы, который был посвящен обсуждению клипа "Цвет настроения синий".

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"По итогу увиденного рад, что переговоры о моем участии в этом шоу ничем не завершились. Собственно говоря, во время переговоров меня убеждали в том, что на эту передачу пригласят тех, кому клип "Цвет настроения синий" нравится и тех, кто его критикует. Планировалось дать высказаться каждому в равной мере. Помимо Киркорова планировали также пригласить автора петиции против Филиппа Бедросовича", – рассказал Манукян.

Он сообщил, что переговоры об участии в записи шли целую неделю, но в итоге ничем не завершились и на съемки он не поехал. "Теперь могу с чистым сердем сказать – Бог меня отвел от этого эфира. Результат вы видели на экране, ничего и близко похожего на заявленную тему", – подчеркнул эксперт.

Манукян обратил внимание на то, что в ходе показанного 23 июня эфира наблюдался неповторимый подхалимаж. "Целых полтора часа Киркорову рассказывали какой он гениальный и какой он сделал замечательный клип. Николай Басков не забыл прибыть на эфир похвалить со всех сторон своего друга, да и Ольга Бузова конечно не могла пропустить эту тусовку, чтобы лишний раз рассказать как она незабвенно любит Филиппа. Теперь еще и ее бабушку медиазвездой делают. Ну и многих других, основной задачей которых было говорить о том, как велик Филипп. Если бы я оказался посреди этого апофеоза подхалимажа, то мне, извините, было бы просто противно", – заявил Вадим.

Эксперт подчеркнул, что ему не было стыдно лишь за двух людей. Они вызывают у него уважение. "Единственные люди на этом эфире, которых мне приятно было видеть на экране – Кристина Орбакайте и Бедрос Киркоров. Этих людей я действительно уважаю за их труд, самоотдачу и за то, что они никогда не опускаются до уровня низового хайпа. Слава Богу Пугачевой не было ни в клипе, ни на этой передаче. Ей как видно такой хайп ни к чему", – сказал он.

По его словам, подобные эфиры больше напоминают встречу с друзьями, а не шоу федерального телеканала "Субботние посиделки Андрея Малахова превратились в обычный междусобойчик его близких друзей. Так не годится! Это федеральный телеканал, а не частная собственность телеведущего! Привет, Андрей! Стыдно, Андрей!" – заключил он.

24 июня 2018, 17:37

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