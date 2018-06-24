Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова

Певица в эфире программы "Привет, Андрей" призналась о теплых отношениях с королем российской эстрады. По ее словам, они давно вышли за рамки профессионального сотрудничества.



Телеведущая и певица Ольга Бузова пришла на передачу вместе с бабушкой. Темой обсуждения стал новый клип артиста "Цвет настроения синий". Обсуждая сам хит, процесс съемок нашумевшего клипа, звезда реалити-шоу отметила, что отношения с Кикоровым у нее давно не дружеские. "Судя по тому, что у нас происходит последнее время, мы даже больше, чем друзья", – сказала она. Договорить, впрочем, девушка не успела. Филипп прервал ее, предложив поставить многоточие.

Отметим, что этому предшествовала беседа Малахова с бабушкой певицы. Ведущий поинтересовался у Алла Тимофеевны отношением к Киркорову и видит ли она его мужем своей внучки. Родственница молодой звезды заявила, что готова видеть Бузову и короля российской поп-музыки только как партнеров по сцене и выступила против близких отношений и возможной свадьбы артистов. "Я считаю, что не может быть этого, потому что у них чисто творческие отношения", - сказала бабушка. Это возмутило Филиппа, однако через несколько минут он согласился с вердиктом.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 23 Июн 2018 в 8:32 PDT

Между тем, многие зрители были возмущены самой постановкой передачи и крайне негативно высказались в адрес Бузовой. "Прабабушку еще притащите! Сюрприз был настолько этой выскочкой Бузовой не отрепетирован (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Сколько можно ее тащить во все передачи с ее липовыми миллионными подписчиками из мертвых душ?", – написал один из них.

"Случайно краем глаза за другими делами прослушала передачу и впала в шок. Малахов, это что было? Ты пробил дно… Черт, люди реально скоро начнут верить, что вот этот музыкальный шлак должен нравиться! И вишенка на торте – Бузова! Ну платят за нее, но блиииин... прекратите уже наши страдания! Короче... не передача, а мрак. Андрей, стыдно...", – добавил другой подписчик.