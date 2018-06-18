Малахова поймали на отвратительной подставе с Киркоровым
"Не любят на нашем ТВ критики в адрес артистов. Много критики им слышать, видимо, вредно, – начал повествование Вадим. – А вот лизоблюдство в адрес Киркорова, похоже, должно умножаться в геометрической прогрессии. 9 июня мне позвонила редактор передачи "Привет, Андрей!" и сказала, чтобы я на 16 июня ничего не планировал, так как будет запись эфира про Филиппа Киркорова и его клип "Цвет настроения – синий", на который хотят пригласить тех, кому клип нравится, и тех, кто его критикует. Ну и самого короля, конечно, пригласят".
Эксперт решил сразу не соглашаться на предложение, а для начала, как говорится, проверить почву. "Она, видимо, думала, что я с радостью и без всяких условий спрошу, когда выезжать. Дескать, лечу на крыльях любви, чтобы посветить лишний раз лицом на ТВ, как это делают сбитые летчики нашей эстрады. И неожиданно для нее, что было слышно по ее голосу, я ей начинаю выставлять условия, на которых готов приехать на эти посиделки с Малаховым и Киркоровым, чтобы как-то возместить себе моральный ущерб от общения с этими персоналиями. Редактор замялась, сказала, что уточнит у руководства необходимые нюансы и в итоге съехала с темы", – добавил специалист.
Позже выяснилось, что Вадима просто хотели подставить – формат встречи не предполагал критики вообще. Член экспертного совета, который, к слову, рьяно выступал против музыкального ролика, должен был оказаться в глупой ситуации.
"А 15 июня эта милая девушка и вовсе сказала, что будет совсем другая передача, а тема Киркорова и клипа ушла на потом. Но они не учли, что еще до выхода в эфир программы разговорчивые любители Киркорова высказали свои впечатления о записи 16 июня в региональных медиа. В итоге это был выпуск о пародиях на клип "Цвет настроения – синий", которые отбирал сам Киркоров и команда Малахова. Авторам пародийных видео в стиле "кто похвалит меня лучше всех, тот получит конфету" Филипп Бедросович вручил подарки. 23 июня он выйдет в эфир. Победило лизоблюдство в адрес Киркорова вместо критики его последнего творения. Браво! Браво! Ах да, привет тебе, Андрей!"– высказался Манукян.
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