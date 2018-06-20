История о раке в шоу Малахова довела россиян до слез

Андрей Павленко – один из лучших хирургов-онкологов страны он провел около 2500 больных. В марте этого года медик узнал, что у него рак желудка в третьей степени, а шансы выжить равны всего 5%. Специалист пришел на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Росси 1" чтобы рассказать о борьбе с заболеванием.

В конце прошлого года хирурга начали мучать боли в желудке. После гастроскопии ему был поставлен страшный диагноз – рак.

Сейчас Павленко снимает влог, пытаясь показать людям что онкология – это не приговор. "Я понимал, что это мой шанс на то, чтобы озвучить все. И моя болезнь сделает меня громче. (…) Это история о том, как человек должен реагировать на очень тяжелый диагноз. Это история о том, как не уйти из жизни", – пояснил специалист цель своего видеодневника.

Несмотря на огромный опыт в медицине, Павленко не заметил развития своего заболевания. Он считал, что дискомфорт в желудке вызван неправильным питанием и стрессом. "Скрытое течение болезни не позволяло мне заподозрить, что она существует. И возраст 39 лет. Эти два фактора не позволили мне провести скрининговые обследования", – отметил Андрей.

Андрей не только отличный врач, но и прекрасный семьянин. У него есть супруга Анна, с которой он счастлив в браке уже 16 лет, и трое детей. Семья сложно восприняла новость о недуге Павленко. У супруги онколога была истерика, а 14-летняя дочь долго плакала в подушку.

Андрей полностью изменил свой стиль жизни, теперь он больше времени уделяет жене и детям, также мужчина сменил рацион питания. "Дома теперь у нас все пропаренное, ушло соление, копчение – то, что мы, в принципе, любили", - рассказала супруга хирурга. "Не хотелось верить, что это произошло с моим любимым человеком", – едва сдерживая слезы говорит Анна. Гости и эксперты также не могли сдерживать эмоций, казалось, что все присутствующие в студии вот-вот разрыдаются.

После второго курса терапии мужчина стал чувствовать себя лучше. Супруги надеются на скорое улучшение стояния Алексея. Анна мечтает съездить с семьей в Грузию и показать детям дом, в котором она выросла. "Он сильный человек, сильнее, чем мы близкие. Сейчас мы заражены его позитивом, стремлением жить", – отметила Анна в студии программы.

Онколога поддерживают друзья, коллеги и ученики. Они даже устроили флешмоб – побрились на лысо. "Придя в ординаторскую, я увидел, что все в шапочках, но обычно мы хирургические шапочки надеваем только в операционной (…) ребята дружно встали и сняли их (…) Это было очень трогательно, скупая мужская слеза пробежала в тот момент", – вспомнил сюрприз хирург.

Недавно мужчина отметил 40 лет. Хотя эту дату праздновать не принято, Павленко решил нарушить традицию и устроил торжественный вечер.

Мать Павленко не появилась в студии, так как ей очень тяжело. Вести о состоянии Андрея она получает от Анны. Дети Павленко отметили, что они мечтают лишь об одном: чтобы их папа побыстрее выздоровел.