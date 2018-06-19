Снявший штаны Малахов вызвал оторопь

Сегодня, 19 июня, второй тур чемпионата мира по футболу. Болельщики российской и египетской команд уже приготовили атрибутику: дудки, фан-шапки, трещотки и флаги и ожидают трансляции. Телеведущий Андрей Малахов пошел дальше – он облачился в форму футболиста и отправился на поле.

прочитано 14045 раз