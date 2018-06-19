Снявший штаны Малахов вызвал оторопь
В своем Instagram Андрей опубликовал фото. На снимке ведущий облачен в черно-желтую форму вратаря, гольфы, бутсы и перчатки. Он запечатлен у ворот на стадионе на фоне ожидающих болельщиков.
Таким экстравагантным образом шоумен привлекает зрителей к просмотру очередного выпуска "Прямого эфира" телеканала "Россия 1", который выйдет на экраны сегодня в 18:00. Передача будет посвящена предстоящему матчу Россия – Египет. В рамках выпуска родные и близкие игроков нашей сборной соберутся в студии, а также у себя в квартирах и на стадионе в Питере на прямых включениях. "Наши корреспонденты в отелях Хургады и Шарм-Эль-Шейха с туристами и местными жителями! И спойлер: как собака Св.Патриарха готовится поддержать нашу сборную!" – заинтриговал ведущий поклонников.
Подписчики с энтузиазмом приняли идею Андрея, они стали оставлять потешные комментарии под снимком. "Бузовой арбузовой не хватает.Где ты ее потерял!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну вот....а где разборки шурыгиных....", "Надо надо надо гол голлллллллд", "Ну, смотри Малахов! За пропущенные голы ответишь!Сам на ворота встал!😜", "Значит наши проиграют🤔", – писали пользователи Сети.
Добавим, что Малахов мастер перевоплощения. Недавно ради поклонников шоу, которые, к слову, в большинстве своем женщины, он, отбросив стыд и сомнения, переоделся в танцора балета, сразив оторопелых фанатов крепкими ножками в лосинах и прекрасным фуэте.
На этот раз шоумен снял обтягивающие штаны и поменял их на спортивные шорты. На что еще пойдет предприимчивый Андрей ради телезрителей, остается только догадываться.
Ведущей посоветовали не злоупотреблять инъекциями
Модель опубликовала новое фото
Репортеры атаковали больного артиста
В Сети появилась странная информация