После мерзкого скандала Джигарханяна наградили за "Честь и достоинство"

Оскандалившийся Армен Джигарханян получил почетную премию. Артиста наградили за "Честь и достоинство".

"Коллектив театра сердечно поздравляет любимого художественного руководителя, Народного артиста СССР с получением общественной премии "Честь и достоинство", – говорится в сообщении на сайте театра под руководством Джигарханяна.

Награду актеру присудили в номинации "за выдающийся вклад в развитие культуры и преданность своему делу". Среди лауреатов премии также были народный артист СССР, руководитель Малого театра Юрий Соломин, гроссмейстер Анатолий Карпов и композитор Евгений Дога.

Отметим, что Армен Борисович за наградой не приехал. Диплом и "Золотую звезду" лауреата забрали сотрудники театра. Джигарханяну рассказали о премии, но он решил не прерывать лечение, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

При этом Армен Борисович заверил сотрудников театра, что в скором времени приедет на работу. Дел у него накопилось не мало. 12 июня – закрытие сезона. Необходимо обсудить планы на новый сезон. А среди них – выпуск спектакля по пьесе Булгакова "Мольер", где Джигарханян собирается сыграть роль короля Людовика.

Напомним, что в прошлом году непростая Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской приковала к себе внимание буквально всей страны. Супруги решили развестись и устроили из этого события настоящее шоу, выставляя напоказ самые грустные семейные тайны.