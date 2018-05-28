"Сиделка обобрала": об издевательствах над Джигарханяном доложили Путину

7 июня президент России Владимир Путин 16-й раз пообщается с народом на традиционной Прямой линии. В прошлом году глава государства ответил на 73 вопроса про дороги, коррупцию, экологию, зарплаты, медицину, бюрократию. А в этом году к нему обратились в том числе и многочисленные поклонники Армена Джигарханяна.

В распоряжении Dni.Ru оказался текст открытого письма, адресованного почитателями легендарного актера президенту страны. "Считаем необходимым обратиться именно к Вам, как Президенту страны, человеку, который очень трепетно относится к памяти, чести и достоинству! Вы в своих выступлениях демонстрировали всегда уважение к тем, кто внес вклад в культуру, историю, искусство и в другие сферы жизни нашей страны. Поэтому именно через обращение к Вам возможно добиться изменения ситуации и заострения внимания на том, что все происходящее в настоящее время – это уже некое неконтролируемое безумие в сфере СМИ, которое становится неуправляемой нормой жизни", – с таких слов начинается обращение.

"Уже на протяжении 6 месяцев имя заслуженного актера Армена Борисовича Джигарханяна не сходит с экранов телевизоров. СМИ из частной истории тиражируют и создают шоу. В качестве экспертов привлекаются личности, которые обрели популярность за счет скандальных историй и все свое свободное время проводят на ток-шоу, выступая экспертами, давая характеристику заслуженным и известным людям, – пишут авторы послания. – Важно не упускать из внимания, что мастеру уже 82 года. Неужели наше общество настолько деградировало, что мы устраиваем публичную травлю и оскверняем имя мэтра, некогда являющегося кумиром огромной страны под названием СССР? Неужели мы настолько потеряли совесть и духовность, что не щадим человека, жизнь которого может оборваться в любой день и в силу возраста и в силу здоровья?"

"Его частная история, о том, что некогда сиделка или фанатка по очень сомнительным обстоятельствам завоевала доверие пожилого одинокого человека, обобрала, оставила нищим, несчастным – не повод, чтобы имя актера муссировалось по всей стране несколько месяцев и обливалось грязью, – уверяет автор обращения. – Частная жизнь и неприкосновенность частной жизни согласно статье 23 Конституции Российской Федерации – это гарантированное право. Однако публично, на глазах всего Общества страны, это право нарушается, и это вызывает страх, тревогу, непонимание, как в лице генерального директора К. Эрнста и А. Златопольского, под их руководством демонстрируется нарушение основного Закона страны".

"Уважаемый Владимир Владимирович, остановите это явление в СМИ, которое по написанному сценарию, из меркантильных соображений, для материального обогащения превращается в смертельную машину, которая, создавая моббинг против известных и публичных людей, устраивая публичные ДНК-тесты, вмешиваясь в судьбы людей, которые имеют те или иные обстоятельства личной жизни, делают публичные шоу, распространяют слухи, тиражируют программы, не имеющие никакой ценности и информативности. Это уже становится общественной болезнью и издевательством над сознанием людей. Мы требуем уважения к деятелям культуры и искусства, мы требуем неукоснительного соблюдения конституционных прав граждан нашей страны, требуем ужесточить законы касательно СМИ и остановить со стороны СМИ вмешательство в частную жизнь, осквернение памяти людей, которых нет в живых, кто доживает свой век", – говорится в открытом письме.