Цымбалюк-Романовская с боем рвется в палату к забывшему ее Джигарханяну

С Виталиной актер был подтянутым, бодрым, энергичным. Она тряслась над знаменитым мужем аки над дитем малым: варила ему диетическую еду и вкусный клюквенный компот, кормила с ложечки, водила под ручку и шила туфли на заказ у мастера в Баден-Бадене. Теперь от многих привычек актеру пришлось отказаться. А бывшую жену к нему не пушечный выстрел не подпускают.



Вот уже полгода Виталина Цымбалюк-Романовская не может с глазу на глаз переговорить со своим бывшим мужем Арменом Джигарханяном. Он на всю страну обозвал пианистку из Киева воровкой, заявил о ее желании отобрать его имущество и требовал ее посадить. Но даже после всех этих страшных слов Виталина мечтает увидеться со своим самым любимым мужчиной.

"Мы даже следователю писали просьбу об очной ставке. Нам не отвечают, отказывают. Его блокируют от меня. Боятся, что он вспомнит меня, передумает. Видимо, Армен Борисович сам собой не распоряжается", — плачет Цымбалюк-Романовская. По ее словам, в больницу она попасть не может, поскольку сейчас является посторонним человеком для известного актера.

"Я не хочу, чтобы вызвали милицию и меня посадили на трое суток. Это бандиты, понимаете? Не хочу с ними связываться", – цитирует Виталину телеканал "360".

Ранее в интервью Dni.Ru отстаивающая интересы Джигарханяна Элина Мазур заявила, что актер не вспоминает ушлую Виталину вовсе. "Только благодаря доброте и любви Артура Согомоняна, единственного близкого человека, Армен Борисович сейчас держится. Ему нанята прекрасная сиделка – по словам мэтра, лучше, чем Цымбалюк-Романовская, вокруг него лучшие врачи и медперсонал, он окружен заботой и вниманием. "Заботливая" Виталина может не волноваться о том, как в ее отсутствие чувствует себя Армен Борисович. Он ее забыл! Сиделок, тем более нечистых на руку, долго вспоминать – не комильфо!" – подчеркнула Мазур.