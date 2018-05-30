Тяжелобольной Джигарханян из больничной палаты обнародовал завещание

Театральный сезон подходит к концу. Все премьеры, репетиции, гастроли позади. А осенью, когда вновь закипит жизнь в храмах Мельпомены, многое изменится.



По настойчивым слухам, которые витают в театральном сообществе, Армен Джагарханян больше не вернется в кресло художественного руководителя своего театра. Его пошатнувшееся здоровье не позволяет полноценно работать, поэтому, находясь в больничной палате, он назвал имя преемника. И это стало его духовным завещанием.

"Моя кандидатура на должность директора театра не прошла в департаменте культуры Москвы, – уверяет продюсер Марк Рудинштейн. – Но я слышал, что Армен Борисович уже спокойно говорит о своем преемнике на посту худрука. Такие разговоры ходят. Что делать: возраст и болезни дают о себе знать. Организм нуждается в "ремонте", каждую неделю Джигарханян ложится на профилактику".

Говорят, что в духовном завещании Джигарханян назвал имя актера и режиссера Сергея Газарова. "Он ставил спектакли в театре Джигарханяна и в "Современнике". Посмотрим, какое решение будет по Газарову в департаменте", – уверяет Рудинштейна.

Стоит заметить, что про сегодняшнее состояние Армена Борисовича мало что известно – любая информация даже о месте нахождения актера строго засекречена. Последний раз, как сообщает "КП" Армен Борисович появлялся в своем рабочем кабинете в начале мая. У коллектива связи с худруком нет. Где он, как себя чувствует – актеры не знают. Хотя друзья артиста уверяют, что Джигарханян бодр и находится на профилактическом обследовании.





Напомним, что основанным им самим театром Джигарханян руководит с 1996 года. Некоторое время директором там была его молодая жена Виталина Цымбалюк-Романовская. Там же работали тесть и теща Армена Борисовича. После их ухода в театре проходили финансовые проверки с целью выявления хищения или отмывания средств

