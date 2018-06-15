Разъяренная Пугачева – Малахову: Тварь, сволочь, подонок!

Алла Пугачева пришла в неистовство, увидев новый выпуск ток-шоу Андрея Малахова. Примадонне не понравилось, что героем передачи стал ее бывший любовник Сергей Челобанов.

После расставания с Аллой Пугачевой Сергей Челобанов пропал из поля зрения журналистов и прочей общественности. Лишь недавно артист снова стал появляться на экранах, однако не с новыми песнями, а в скандального рода ток-шоу и криминальной хронике. То Челобанов на всю страну усомнится в том, что молодая возлюбленная родила от него, то попадет в неприятные разборки с представителями правопорядка.

Недавно певец стал героем шоу "Привет, Андрей!" "Сергей утверждает, что 30 лет назад стал донором спермы, которой воспользовались только сейчас", – ляпнул ведущий Андрей Малахов. Впрочем, данная информация не является эксклюзивом. Челобанов не исключал такой возможности и в других передачах. К примеру, в гостях у Леры Кудрявцевой на ее шоу "Секрет на миллион".

"Пугачева голову оторвет, если я скажу да. Это допустимо и весьма вероятно, но точно никто не знает", – попытался уйти от четкой формулировки Сергей Челобанов. Говорят, увидев на шоу Малахова бывшего любовника, Пугачева пришла в бешенство.

Примадонна якобы позвонила телеведущему и напустилась на него с ругательствами. "Звонок. Смотрю – Пугачева. Не говоря "здравствуйте", начала: "Тварь, сволочь, подонок! Ты позвал его! Алкоголика!" И повесила трубку. Я еле сдержался, чтобы ничего не сказать", – передает слова Андрея Малахова, сказанные им в кругу избранных, Sobesednik.

Говорят, с тех пор Алла Пугачева на связь с шоуменом не выходила. Да и сам Андрей Малахов предпочел выдержать паузу, чтобы дать Примадонне остыть.