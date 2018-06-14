Пугачеву и Галкина охватило массовое безумие
Даже те, кто никогда не выказывал страстной любви к футболу, увлеченно следили за игрой и, в процессе просмотра, комментировали происходящее на поле в соцсетях. Многих знаменитостей тоже захватило это массовое помешательство, они с удовольствием делились впечатлениями в своих микроблогах.
Телеведущая Юлия Барановская в компании супруги спортсмена Юрия Жиркова Инны следила за матчем с трибуны "Лужников". В своем Instagram Юлия на первую победу нашей сборной отреагировала множеством восторженных смайликов.
Недалеко от Барановской держали кулаки за российских спортсменов певцы Олег Газманов, Александр Малинин и Лев Лещенко. Судя по фото, которое опубликовал Газманов в Сети, артисты отлично проводили время.
Как оказалось, вокалистка Зара заядлая болельщица. Брюнетка пришла не стадион с красавцем сыном.
Певица Анна Седокова также присутствовала на трибуне. Исполнительницу очень впечатлила церемония открытия, об этом звезда рассказала в своем микроблоге.
#FIFA2018 Все, перерыв и я могу спокойно написать о впечатлениях. Хотя, конечно, мне как-то сильно не хватает Артиста в перерыве.) О ! Объявили бесплатный вай-фай. Вечеринка начинается �� Теперь, серьезно! Открытие очень красивое! Робби был перепутан мною и я зачем-то ждала Уила. Не спрашивайте ������ Впереди второй тайм и ваши ставки ?
Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми отдыхают на шикарном курорте. Ради просмотра футбольного матча звездное семейство оставило морское побережье и переместилось поближе к телевизору. Радость от выигрыша россиян Галкин проиллюстрировал в своих соцсетях.
Актриса Кристина Асмус сейчас находится на гастролях в Оренбурге. Но это не помешало ей насладиться трансляцией матча на большом экране.
Напомним, чемпионат мира по футболу открылся 14 июня в 18:00 мск. В первом матче встретились сборные России и Саудовской Аравии. Игра прошла на столичном стадионе "Лужники". Наши спортсмены разбили противников со счетом 5:0.
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