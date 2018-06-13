"Меня убили просто": жена откровенно о состоянии Говорухина
Жена
режиссера Станислава Говорухина, которого сегодня СМИ успели "похоронить", в
беседе с сайтом "Комсомольская правда" рассказала о самочувствии супруга. Ее удивила возникшая истерия и обеспокоили родственники мужа, которые поверили непроверенной
информации.
Галина в настоящее время ухаживает за супругом в больнице. При этом она отметила, что разговаривать режиссер ни с кем не хочет. "Да прекрасно он себя чувствует. Он умный мужик. Он все знает. Что его любят, ценят. Но ни с кем разговаривать не хочет", – сказала она.
Говорухина заметила, что после известия о смерти ее мужа некоторые родственники испытали шок. "Мне жалко просто друзей, близких и родственников. Его сестре 86 лет. Она чуть не сошла с ума в Казани", – сообщила она. По словам жены режиссера, другой родственник, проживающий в Германии, уже взял билет в Москву.
Подводя итог случившемуся, Галина отметила, что была обескуражена потоком информации и поведением СМИ. "Все с ума посходили. Меня убили просто. Но все равно", – заявила она.
Ранее сообщения о смерти режиссера опровергла его пресс-секретарь Мария Шоппо. "Это слухи. У
меня просто не хватает зла, если честно", – сказала она.
Ту же информацию подтвердила и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, сказав, что Говорухин находится в санатории и чувствует себя "вполне сносно".
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