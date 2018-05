"Я тебе еще покажу": Елизавета II поразила реакцией на Меган Маркл

В эфире украинского Oboz.TV психолог Елена Рыхальская тщательно проанализировала недавно прошедшую в Великобритании свадьбу принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Не оставила без внимания эксперт и так называемое злое лицо Елизаветы II, чью реакцию оператор поймал в тот момент, когда Меган Маркл буквально сияла от счастья.

"Там было не только напряжение и тревожность. В этом взгляде была ненависть, в этом взгляде было нечто вроде "Я тебе еще покажу. Вот сейчас все формальности уладим, а дальше…" У меня такое предположение, что такой взгляд у нее когда-то был и по поводу Дианы, но его просто не зафиксировали СМИ. Это женщина, которой не нравится ни одна избранница ни сына, ни внуков. Есть такая категория тещ, которая полностью отвергает любую претендентку", – заключила Рыхальская.

Специалист высказала мысль, что принцы Чарльз, Уильям и Гарри подсознательно понимали это, поэтому выбирали женщин "от противного". "Это же воспитание, и поэтому отпрыски выбирают именно тех женщин, которые разозлят маму или бабушку. Это такая косвенная месть", – убеждена эксперт.

