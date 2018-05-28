"Я тебе еще покажу": Елизавета II поразила реакцией на Меган Маркл

Психолог Елена Рыхальская раскрыла тайны бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. По мнению специалиста, королева Елизавета II не намерена сдавать своих позиций, несмотря на проявившую инициативу невестку.

В эфире украинского Oboz.TV психолог Елена Рыхальская тщательно проанализировала недавно прошедшую в Великобритании свадьбу принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Не оставила без внимания эксперт и так называемое злое лицо Елизаветы II, чью реакцию оператор поймал в тот момент, когда Меган Маркл буквально сияла от счастья.

"Там было не только напряжение и тревожность. В этом взгляде была ненависть, в этом взгляде было нечто вроде "Я тебе еще покажу. Вот сейчас все формальности уладим, а дальше…" У меня такое предположение, что такой взгляд у нее когда-то был и по поводу Дианы, но его просто не зафиксировали СМИ. Это женщина, которой не нравится ни одна избранница ни сына, ни внуков. Есть такая категория тещ, которая полностью отвергает любую претендентку", – заключила Рыхальская.

Специалист высказала мысль, что принцы Чарльз, Уильям и Гарри подсознательно понимали это, поэтому выбирали женщин "от противного". "Это же воспитание, и поэтому отпрыски выбирают именно тех женщин, которые разозлят маму или бабушку. Это такая косвенная месть", – убеждена эксперт.

At the High Altar, The Dean of Windsor greets the congregation and reads the Preface #RoyalWedding pic.twitter.com/UaTvISpygm — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.

Рыхальская отметила смелость и даже мужество Меган Маркл. Ведь девушка умудрилась произнести небольшую речь прямо на свадьбе, что не принято в Великобритании. "Она уже показала Елизавете, кто здесь начинает быть главным", – сказала приглашенный специалист.

В заключение психолог заявила: "Я думаю, что Елизавета знает еще что-то, чего не знаем мы. Она продуманная женщина, она империю держит в своих руках. Она, извините, всех своих родственников подвинула и стала королевой. Это глыба".

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.