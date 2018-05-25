Мистика: судьба свела Пугачеву и Галкина 40 лет назад
Галкин опубликовал в своем Instagram пожелтевший от времени черно-белый снимок. "Фотобомба из прошлого 👍🤩 1979 год ГДР. Мои родители на ужине с Аллой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал артист ниже.
И действительно, на фотографии рядом с накрытым столом собралась группа людей, среди которых присутствует Примадонна и родители Максима. Поклонники тут же принялись комментировать увиденное на экране.
Пользователи Сети заметили, что юморист очень похож на мать, которая, как видно на снимке, была красавицей. "Мама такая красавица и папа очень интересный, видно, что семья хорошая", "Максим,какие красивые у Вас родители💚💚💚", "Очень миловидная женщина, Ваша мама", - восхищались женщиной фанаты Галкина.
К обсуждению присоединился певец Филипп Киркоров. "А ты где?" – с издевкой спросил бывший муж Пугачевой нынешнего. "Под столом, мне три года", – ответил не растерявшийся Максим.
Пользователи Сети тут же принялись подбрасывать идеи, где еще мог быть маленький Галкин, пока его родители проводили время с Аллой Борисовной. "НА КОЛЕНЯХ У АЛЛЫ😁", "еще не родился ☺️😁", "А Максим у маме в животе😂😂😂😂", "В ногах у Аллы😊 с детства", "Вынашиваете коварный план?😜", "а где были вы, Филипп??????", "а Макс на горшочке😄", "он дома в манеже тусит😂😂😂🔥🔥🔥👌🏽", "Где,где? В проекте еще...", "в садике)", "Киркоров завидует", "Так Аллу еще никто не тролил 😂😂😂", – предлагали варианты фанаты.
Добавим, что максим Галкин в раннем детстве жил с родителями в Германии. "Когда мне было три года, я бежал к родителям и говорил: "Пагачеву показывают". В детстве мне именно так ее фамилия слышалась. В то время Алла была с концертами в Германии, где мы жили, и познакомилась с моими родителями. Мама эту историю ей рассказала", – рассказал как-то артист сайту "Комсомольская правда".
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