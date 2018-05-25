Мистика: судьба свела Пугачеву и Галкина 40 лет назад

Эксклюзив Интервью Раскрыта тайные планы Пугачевой Дочь Жасмин не хочет походить на отца Дом-2

Выбор читателей

"Полутруп и моральные покойники": Пугачевой плюнули в душу после праздника
Бузова врезала опозорившейся Самойловой
Вдова актера Невинного сделала страшное признание о Табакове
Алла Пугачева: "Все, хватит, надоело!"
Гости в ужасе от конфуза на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми
партнеры
Пятница 25 мая
Лента новостей
21:51
Кот показал забавный лайфхак (видео)
21:34
Музыка помогает похудеть
21:29
"Потому что футбол есть": Признание Кличко вызвало оторопь
20:59
"Такого еще не было": Путин предупредил о страшной катастрофе
20:45
Володин: У России и Молдавии общие исторические корни
20:43
В Москве с 47-го этажа монтажники уронили 380-килограммовое стекло (видео)
20:26
Володин высоко оценил петербургский форум
20:26
Пассажиры-сексисты оскорбили женщину-пилота
19:51
Как избежать сексуальных домогательств в самолете
19:26
Вооруженный мужчина взял в заложники посетителей McDonald’s
19:11
Медикам удалось победить неизлечимый рак мозга
18:47
Путин поставил на место американского журналиста
18:36
Пьяная телеведущая опозорилась после "голого" видео в сауне
18:05
Безумные регионы: Пьяный житель Удмуртии пытался изнасиловать свою мать
18:02
Отобравшая у кошки добычу сова восхитила народ (видео)
17:43
Трамп поиздевался над оплеванным Ким Чен Ыном
17:10
Знаменитая 33-летняя пловчиха умерла от рака
17:07
Секс делает мужчин умнее
16:44
В Петербурге появился оздоровительный курорт
16:32
В Петербурге 16-летняя девушка сбежала из дома к Путину
16:27
Звезда Сети скончалась от рака в возрасте 34 лет
16:14
Welcome to Russia: Мутко снова блеснул английским
15:59
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь
15:54
Путин сделал заявление о "беременности"
15:27
Макрона подняли на смех в Петербурге
15:26
Порошенко назвал срок "освобождения" Украины от России
15:15
Акиньшина с декольте до пупа рассекретила маленьких детей
15:09
Голливудский насильник Харви Вайнштейн сдался полиции с первыми петухами
15:03
К чему снится выпускной
15:03
Николай Басков рассказал о состоявшейся свадьбе
15:01
Найдена новая опасность депрессии
14:42
Украина закрыла Крым для россиян
14:35
Известный певец поведал о тяжелом состоянии жены
14:32
"Росатом" укрепляет сотрудничество с французскими энергетиками
14:31
Силуанов предложил забрать у Москвы часть налогов
14:23
НАТО и ЕС поддержали дерзкий наезд на Россию
14:20
"Просто жуть!": протрезвевшая Борисова испугала своим видом
14:16
В Минздраве предлагают доплачивать некурящим россиянам
14:10
Резкий шаг Трампа взволновал Путина
14:00
"Дедушек стареньких любит": Водонаева при всех посмеялась над Брежневой
13:48
Россиян обложат налогом на пенсию
13:46
В детский сад на юге Москвы забежала метровая рептилия
13:41
Домохозяйка орально изнасиловала ремонтника и была арестована
13:11
FIFA представила официальный гимн ЧМ-2018 (видео)
13:06
Последний полет: выпускники запустили в небо мертвого голубя (видео)
13:01
Плачущие люди и скорая помощь: концерт Бузовой закончился чудовищной давкой
12:57
"Это калека!": перекосившаяся Бледанс ужаснула своим видом
12:54
Совет на выходные
12:50
Эксперты оценили онлайн-платформу для праймериз "ЕР"
12:48
Британцев удивило скандальное заявление Юлии Скрипаль
12:31
Деньги из дыма: курильщикам заплатили за отказ от табака
12:30
Почти даром: привлекательные скидки в интернет-магазинах
12:24
Россию официально обвинили в катастрофе Boeing в Донбассе
12:24
Токсичная любовь абьюзера
12:13
Джигарханяна убрали по приказу сверху
12:11
Фестиваль музеев пройдет в Московском Дворце пионеров
12:07
Николаев подложил свинью имениннице Орбакайте
11:44
Обнаружена неожиданная польза лишнего веса
11:42
Разбитого инсультом Малежика пришлось кормить через трубочку
11:36
"Я разделила общение с мужем и дочерью": Ольга Кабо впервые о конфликте в семье
11:29
Тяжелобольной Кобзон отрекся от Родины
11:11
Энрике Иглесиас даст единственный концерт в Москве
11:09
Двухлетний мальчик насмерть подавился горошком в детском саду
11:06
Последний звонок для дочерей Навки и Стриженовой
11:06
Шувалов вернет ВЭБ на "первую линию"
11:05
Как Малахов утащил Мишулину из-под носа Первого канала
10:52
В Подмосковье у жилого дома рушатся балконы
10:38
Вину за трагедию с детьми в Кемерово повесили на МЧС
10:29
Родившая Лобода обнажила грудь и показала ребенка
10:17
Ученые нашли управу на бессмертные раковые клетки
10:17
Главные события Москвы
10:15
Распишитесь здесь: шведов заставят заключать договор на секс
10:02
Штурм квартиры с заложниками в Москве попал на видео
10:02
Опозоренная звезда Голливуда покаялась после убийства внучки
09:44
Ожирение в детстве назвали серьезной угрозой для развития
09:43
Житель Чувашии со второй попытки изнасиловал парализованную мать
09:28
"Организм не перехитришь": певица Наргиз откровенно о лютой хвори
09:27
40 миллионов за 27 секунд: дерзкое ограбление попало на видео
09:09
США испугались возможностей нового оружия России
09:05
Скрипаль явилась на скандальное интервью в дешевом платье
09:05
Российский банк лишился лицензии
08:48
Голая дочь Любови Успенской ошарашила народ
08:41
В Южной Корее арестовали судно из России
08:36
Путин отбил грязную провокацию на встрече с Макроном
08:29
Украинский участник "Евровидения" оскорбил Россию
08:19
Киев назвал дату большой войны с Москвой
08:02
Жуткий пожар в Петербурге попал на видео
07:54
В канадском кафе произошел взрыв
07:50
Пенсионеры с внуком погибли при пожаре под Томском
07:45
В Одессе украинский националист зарезал мужчину
21:56
Как Трамп обвел вокруг пальца Ким Чен Ына
21:48
"Наворачиваются слезы": Савичева оставила трогательное послание дочери
21:43
Захват заложников в Москве обернулся трагедией
21:42
На Украине при нападении на офис партии убили депутата
21:36
Свидетелем контакта Пугачевой и Меньшикова можно стать за 19 тысяч
21:27
Звезда "Дома-2" похвасталась шикарным особняком
21:21
Отец жестко отчитал мечтающую о "Евровидении" Самойлову
21:15
Житель Подмосковья изнасиловал 17‐летнюю падчерицу
20:55
Квартирный вопрос: ошеломляющие подробности захвата заложников в Москве
20:18
Путин накормил престарелую жену Макрона борщом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Джигарханяна угробили": заявление известного режиссера о Цымбалюк-Романовской
Джигарханяна убрали по приказу сверху
Что случилось с Веркой Сердючкой
Голая дочь Любови Успенской ошарашила народ
Голая Сябитова показала молодому красавчику силиконовую грудь
Плачущие люди и скорая помощь: концерт Бузовой закончился чудовищной давкой
Шоу-бизнес

Мистика: судьба свела Пугачеву и Галкина 40 лет назад

Максим Галкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Юморист и ведущий Максим Галкин показал поклонникам раритетную фотографию. На ней молодая Алла Пугачева запечатлена вместе с родителями Максима.
прочитано 3817 раз

Галкин опубликовал в своем Instagram пожелтевший от времени черно-белый снимок. "Фотобомба из прошлого 👍🤩 1979 год ГДР. Мои родители на ужине с Аллой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал артист ниже.

ПО ТЕМЕ

"Ураган девчуля": народ восхищается талантливой дочерью Пугачевой и Галкина

"Что-то отсосала": Пугачева раскрыла интимный секрет

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

И действительно, на фотографии рядом с накрытым столом собралась группа людей, среди которых присутствует Примадонна и родители Максима. Поклонники тут же принялись комментировать увиденное на экране.

Пользователи Сети заметили, что юморист очень похож на мать, которая, как видно на снимке, была красавицей. "Мама такая красавица и папа очень интересный, видно, что семья хорошая", "Максим,какие красивые у Вас родители💚💚💚", "Очень миловидная женщина, Ваша мама", - восхищались женщиной фанаты Галкина.

К обсуждению присоединился певец Филипп Киркоров. "А ты где?" – с издевкой спросил бывший муж Пугачевой нынешнего. "Под столом, мне три года", – ответил не растерявшийся Максим.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Пользователи Сети тут же принялись подбрасывать идеи, где еще мог быть маленький Галкин, пока его родители проводили время с Аллой Борисовной. "НА КОЛЕНЯХ У АЛЛЫ😁", "еще не родился ☺️😁", "А Максим у маме в животе😂😂😂😂", "В ногах у Аллы😊 с детства", "Вынашиваете коварный план?😜", "а где были вы, Филипп??????", "а Макс на горшочке😄", "он дома в манеже тусит😂😂😂🔥🔥🔥👌🏽", "Где,где? В проекте еще...", "в садике)", "Киркоров завидует", "Так Аллу еще никто не тролил 😂😂😂", – предлагали варианты фанаты.

Добавим, что максим Галкин в раннем детстве жил с родителями в Германии. "Когда мне было три года, я бежал к родителям и говорил: "Пагачеву показывают". В детстве мне именно так ее фамилия слышалась. В то время Алла была с концертами в Германии, где мы жили, и познакомилась с моими родителями. Мама эту историю ей рассказала", – рассказал как-то артист сайту "Комсомольская правда".

Автор: Руслана Алексеева25 мая 2018, 21:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как проходило второе венчание Пугачевой

567

комментарии

Политика

Когда мир прекратит кошмарить Россию
Трамп поиздевался над оплеванным Ким Чен Ыном
Макрона подняли на смех в Петербурге
Порошенко назвал срок "освобождения" Украины от России

Шоу-бизнес

Мистика: судьба свела Пугачеву и Галкина 40 лет назад
Наглость Волочковой в самолете стала причиной скандала
Постаревший от горя Григорьев-Аполлонов рассказал о семейной драме
"Хайповые ребята": Пригожин прошелся по заявившему о разводе Шнуру

Проишествия

Домохозяйка орально изнасиловала ремонтника и была арестована
Захват заложников в Москве обернулся трагедией
Квартирный вопрос: ошеломляющие подробности захвата заложников в Москве
Житель Подмосковья расчленил сестру и смыл в унитаз

Lifestyle

Тяжелобольной Кобзон отрекся от Родины
Популярная сериальная актриса изуродовала лицо пластикой
Гребенщиков матерными песнями разогрел важных гостей перед Гагариной
Российский актер из "Игры престолов" описал съемку сцен секса
Шоу-бизнес

Голая дочь Любови Успенской ошарашила народ

Татьяна Плаксина опубликовала пикантные фото
Шоу-бизнес

"Организм не перехитришь": певица Наргиз откровенно о лютой хвори

Артистка обратилась к многочисленным фанатам
Шоу-бизнес

"Просто жуть!": протрезвевшая Борисова испугала своим видом

Телеблондинка рассказала о соблазне спиртным
Шоу-бизнес

Николай Басков рассказал о состоявшейся свадьбе

У певца появились "Два венца на карете"

Гороскоп

Чего ожидать тяжелобольному Кобзону
Совет на выходные
Невыносимый Кержаков женится на молоденькой красавице
36-летняя Меган Маркл не может родить наследника принцу Гарри

Фоторепортажи

Последний звонок для дочерей Навки и Стриженовой
Счастливая Бородина вышла в свет после смерти отца
Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась
Неуловимый Кай Метов объявился у Казаченко

Спорт

Welcome to Russia: Мутко снова блеснул английским
FIFA представила официальный гимн ЧМ-2018 (видео)
В провале сборной России обвинили Акинфеева
Названа причина внезапного развода Мустафиной

Регионы

В Петербурге 16-летняя девушка сбежала из дома к Путину
Последний полет: выпускники запустили в небо мертвого голубя (видео)
Безумные регионы: Пьяный житель Удмуртии пытался изнасиловать свою мать
Убивший пятерых соседей россиянин попрощался с семьей перед смертью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru