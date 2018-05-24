"Ураган девчуля": народ восхищается талантливой дочерью Пугачевой и Галкина

Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза покорила сердца интернет-пользователей. Гордый папа похвалился умениями дочери в своем микроблоге.

В своем Instagram Максим опубликовал видеоролик, в котором его четырехлетняя дочь танцует на небольшой сцене под один из самых известных хитов Бейонсе Halo, что в переводе с английского означает "сияние" или "нимб".

Малютка действительно походит на ангелочка – большие глазки, пухленькие щечки, а как ей идет леотард с юбочкой – восхитительно! Девочка с удовольствием исполняет балетные па: кружится, показывает шпагат, тянет носочек и просто получает удовольствие от движений.

Галкин кратко подписал под видео: "Танцевальная импровизация от Лизы! 💃😎😍". Поклонники были восхищены маленькой балериной. За несколько часов ролик посмотрели более 300 тысяч раз.

Пользователи Сети наперебой восхищались красотой и талантом дочери Пугачевой и Галкина. "Какая молодец , музыку как слышит. Умничка Лихонька💝👏👏👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Просто гены! Талант! Мама и папа постарались !😃", "божееее..лапочка..Максим, спасибо, что даете возможность полюбоваться на ангелочков)", "Моя любимая песня. Ну и танцевальное сопровождение в исполнении маленькой девочки Лизы умиляет", "А хааризма то, хааризма каакая!!!))) Ураган девчуля растет)", "Какая же она сладкая! Лапуля! 😍❤", – умилялись в комментариях поклонники.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 24 Май 2018 в 3:33 PDT

Лиза и ее брат Гарри родились в сентябре 2013 года. Их родители – певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин воспользовались услугами суррогатной матери. Девочка появилась на свет на несколько минут раньше брата.