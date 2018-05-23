"Что-то отсосала": Пугачева раскрыла интимный секрет

На протяжении нескольких лет склонная к полноте Алла Пугачева демонстрирует стройную фигуру. Примадонна ответила на нескромный вопрос, как ей удалось похудеть.

Алла Пугачева перепробовала множество диет. Артистка, которая никогда не отличалась стройностью, призналась в недавнем интервью, что в семье было принято хорошо питаться. "В детстве в семье был культ еды. Мама славилась тем, что могла приготовить любую еду – грузинскую, еврейскую, русскую. Когда я выходила замуж, меня никто не учил готовить. Видно, это чутье передалось от матери. Я на глазок, на вкус, как-то по наитию понимала, что как надо…" – рассказала Примадонна.

Артистка и сейчас любит порадовать близких разными блюдами, но сама питается по особой системе. Говорят, нынешней идеальной фигурой Алла обязана нескольким факторам. Например, в Израиле певице подобрали эффективные таблетки от диабета. А еще она изменила график и ложится спать до 23:00. Много времени Пугачева проводит в бассейне, который расположен у нее дома в деревне Грязь.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 15 Июн 2017 в 2:52 PDT

Комментируя слухи о вмешательстве в ее внешность, артистка была категорична. "Пластические хирурги разглядывают: что она сделала? Где она что-то отсосала, что-то убрала, что-то отрезала? Просто меньше жрать! И я, естественно, похудела. Я не болела, а специально села на диету. На ночь не кушать, хлеб не есть. Я очень люблю соленое – пришлось отказаться", – цитирует ответ Аллы на интимный вопрос "Телепрограмма" со ссылкой на НТВ.

Певица придерживается правила, которое назвала "СССР": отказ от сладкого, сдобного, соленого плюс разгрузочный день. При этом звезда вовсе не голодает и даже позволяет себе некоторые "вольности". На ежегодном празднике желтых цветов, который придумала Примадонна, она угощала гостей пирожками собственного производства. Говорят, и сама с удовольствием ела.