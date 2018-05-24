Отец жестко отчитал мечтающую о "Евровидении" Самойлову

Певица Юлия Самойлова не теряет бодрости духа. Девушка уже во всю строит планы и даже подумывает взять реванш.

Юлия старается не обращать внимания на критики, которая обрушилась на нее после поражения на музыкальном конкурсе "Евровидение -2018". Девушка призналась, что ею были недовольны даже родители.

В интервью Юлия рассказала, что сразу после выступления в Лиссабоне к ней за кулисы пришел отец. Мужчина был вне себя от огорчения. "Ну, конечно, спела хреново", – жестко заявил он.

Самойлова жалеет, что не оправдала возложенных на нее надежд. Она учится принимать недовольство россиян, которые ежедневно атакуют ее соцсети, чтобы выразить свои негатив по поводу ее пения на вокальном состязании.

"Сначала было много положительных отзывов, потом противовес. Я все равно считаю, что нужно двигаться дальше. Если бы я всегда, делая ошибки, уходила с пути творчества, сейчас ничего не было бы...", – отмечает девушка.

Артистка заявляет, что не оставила свою мечту победить на "Евровидении". Девушка планирует через несколько лет попробовать еще раз завоевать олимп музыкального состязания сообщает Sobesednik.ru.

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) 3 Май 2018 в 2:32 PDT

Добавим, что Юлию Самойлову поддерживает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Мне кажется, что в этот раз Самойлова, если получит новый шанс, будет по-спортивному злее. Надеюсь, что в этом случае песню ей напишут получше, да и клип сделают побогаче. Другая команда профессионалов будет работать, а значит шанс на победу у нее значительно увеличится", – заявил Вадим.

"И я очень хочу, чтобы именно Юлия в финале получив за победу "Хрустальный микрофон" громко объявила, что следующее Евровидение пройдет в Севастополе. И это будет символично, ведь именно там она проводила свой концерт в день финала Евровидения в Киеве", – высказался эксперт.