Отец жестко отчитал мечтающую о "Евровидении" Самойлову

Эксклюзив Интервью Раскрыта тайные планы Пугачевой Дочь Жасмин отказалась не хочет походить на отца Дом-2

Выбор читателей

"Полутруп и моральные покойники": Пугачевой плюнули в душу после праздника
Бузова врезала опозорившейся Самойловой
Вдова актера Невинного сделала страшное признание о Табакове
Алла Пугачева: "Все, хватит, надоело!"
Гости в ужасе от конфуза на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми
партнеры
Четверг 24 мая
Лента новостей
21:43
Захват заложников в Москве обернулся трагедией
21:42
На Украине при нападении на офис партии убили депутата
21:27
Звезда "Дома-2" похвасталась шикарным особняком
21:15
Житель Подмосковья изнасиловал 17‐летнюю падчерицу
20:55
Квартирный вопрос: ошеломляющие подробности захвата заложников в Москве
20:18
Путин накормил престарелую жену Макрона борщом
19:57
Вооруженный москвич взял в заложники семью
19:47
Кот прокатился на крыше машины на скорости 100 километров в час (видео)
19:42
"Заразилось 27 тысяч человек": чем грозит купание в бассейне отеля
19:10
Возлюбленный во время последнего звонка сделал школьнице предложение руки и сердца (видео)
19:05
Кошельки россиян возьмут под контроль
19:05
Ядерные ракеты в США доверили наркоманам
18:35
Галантный Путин очаровал престарелую жену Макрона
18:31
Шашлык признали смертельно опасным
18:05
Трамп плюнул Ким Чен Ыну в лицо
17:59
Счастливая Бородина вышла в свет после смерти отца
17:49
"Проклятый старый дом": мистические подробности расстрела в Якутии
17:22
Минобороны опровергло голландские фейки о MH17
17:07
"Вплоть до летального исхода": Валуев рассказал о страшном диагнозе
16:47
Кто написал текст обращения дочери предателя Скрипаля
16:40
Безумные регионы: тюменец убил друга и хранил всю зиму тело на балконе
16:17
Известный российский ученый умер после долгой болезни
16:00
В соцсетях обсуждают новое движение в поддержку Собянина
15:44
Последние минуты жизни многодетной матери на Кубани (видео)
15:44
Тайны производства российских драгоценностей
15:37
"Газпром" одержал полную победу в Европе
15:36
Россиянин насмерть забил старушку молотком из-за трех тысяч рублей
15:26
Заслуженный врач взвыл от соседства с Сердюковым и Васильевой
15:13
Житель Подмосковья расчленил сестру и смыл в унитаз
15:07
Монтсеррат Кабалье отметит юбилей в Москве
14:44
В провале сборной России обвинили Акинфеева
14:42
Андрей Малахов открыто заговорил об онкологии
14:42
К чему снится первая любовь
14:37
В Москве рабочий сорвался с купола храма и выжил (видео)
14:28
Как Москва развивает социальную инфраструктуру
14:27
Страшные последствия популярных косметологических процедур
14:26
Семейная трагедия Сергея Зверева довела плачущего Шепелева
14:15
Писателя из США встретили в Киеве нацистским приветствием
14:13
Протаранившая грузовик "Газель" рассыпала по трассе продукты
14:09
Барановская намокла от двух партнеров
14:05
"Единая Россия" законодательно поддержит бизнес
14:02
Найдена новая смертельная опасность глобального потепления
13:40
Курникова вызвала ажиотаж новым видео ребенка от Иглесиаса
13:38
Украина подло обошлась с тяжелобольным Кобзоном
13:30
Названа причина внезапного развода Мустафиной
13:22
Следователи назвали виновника крушения Boeing в Донбассе
13:21
Убивший пятерых соседей россиянин попрощался с семьей перед смертью
13:07
Пьяный водитель сбил группу велосипедистов
12:48
Джоли получила удар в спину от Питта
12:45
В Петербурге школьница погибла во время спасения кошки
12:27
В метро Москвы погиб человек
12:25
"Завершает иммиграцию": Абрамович решил бежать в Израиль
12:14
Канатная дорога от Воробьевых гор до "Лужников" работает в тестовом режиме
12:12
Популярная сериальная актриса изуродовала лицо пластикой
12:05
Ждущую ребенка Кудрявцеву отправили на операцию
11:58
Волчица с Уолл-стрит: 67-летняя бабушка вывела в США миллиарды рублей
11:56
Нелюдимый сосед жестоко убил пять человек в Якутии
11:49
Ученика ударили ножом в столичной школе
11:42
В центре Москвы перекрыли улицу
11:33
Светлана Лобода родила в Америке
11:27
"Жизнь ворам": приветствие зеками Шакро Молодого попало на видео
11:27
Звезда сериала на НТВ ограбила квартиру и попалась
11:08
Сына известной певицы убил рак головного мозга
11:01
Гребенщиков матерными песнями разогрел важных гостей перед Гагариной
10:51
Кудрин на открытии ПМЭФ попал в неловкую ситуацию
10:47
Автобус насмерть сбил малыша на глазах семилетней сестры
10:41
Пьяный уралец зарубил двух человек за 50 копеек
10:23
"Джигарханяна угробили": заявление известного режиссера о Цымбалюк-Романовской
10:19
США перебрасывают танки и солдат к границам России
10:15
В жизни Александра Овечкина случился прорыв
09:48
Ухажер Волочковой бросил жену с тремя детьми
09:45
Раскрыта загадка исчезновения древних индейцев
09:38
Роналдиньо поможет сборной России выйти в плей-офф
09:15
Вайкуле проболталась о тайных намерениях Пугачевой
09:12
Египет нелепо похвастался украинскими приезжими перед Россией
09:06
Рудковскую с округлившимся животом распекли за дикое поведение
09:04
Выяснилась причина атаки США на "Северный поток"
08:54
Boeing 737 сел в Новой Зеландии из-за дыма на борту
08:40
Бородину оскорбили на вручении престижной премии
08:36
Измученная Меган Маркл упала на лестнице после свадьбы
08:33
Традиции важнее: украинские морпехи публично унизили Порошенко
08:24
На западе Москвы сгорели две машины (видео)
08:22
Как заработать на инвестициях
08:01
Первое интервью Юлии Скрипаль поставило Россию на уши
07:47
Под Москвой двое детей отравились газом
22:09
"Бог любит троицу": Самойлову послали на "Евровидение" в Израиль
22:07
Бывший возлюбленный вытер ноги о Дженнифер Энистон
21:53
Мужчина напал на девочек в Битцевском лесу
21:50
Раскрыты подробности встречи американских военных с НЛО
21:47
Когда подешевеет бензин в России
21:40
Жуткий пожар в многоэтажке попал на видео
21:25
В Зеленограде кастрировали приезжего
21:20
36-летняя Меган Маркл не может родить наследника принцу Гарри
21:19
Захарова ответила дочери предателя Скрипаля
21:13
Долгий сон в выходные продлевает жизнь
21:12
Рыдающая звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о своей беде
21:07
В семейные дрязги Спартака Мишулина втянули Алексея Петренко
20:39
Сергей Безруков: Мы с Аней снова ждем пополнение в семье
20:39
Дочь предателя Скрипаля надменно высказалась о России
19:59
Душераздирающая история умершей от рака Дарьи Стариковой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Джигарханяна угробили": заявление известного режиссера о Цымбалюк-Романовской
"Бог любит троицу": Самойлову послали на "Евровидение" в Израиль
"Всем дает бесплатно": Милявская об артистах в постели Киркорова
Беременная Лера Кудрявцева ушла
Сексуальная Малышева без очков произвела фурор
Что случилось с Веркой Сердючкой
Шоу-бизнес

Отец жестко отчитал мечтающую о "Евровидении" Самойлову

Юлия Самойлова. Фото: Thomas Hanses
Певица Юлия Самойлова не теряет бодрости духа. Девушка уже во всю строит планы и даже подумывает взять реванш.
прочитано 3905 раз

Юлия старается не обращать внимания на критики, которая обрушилась на нее после поражения на музыкальном конкурсе "Евровидение -2018". Девушка призналась, что ею были недовольны даже родители.

ПО ТЕМЕ

"Бог любит троицу": Самойлову послали на "Евровидение" в Израиль

Самойлова странно объяснила забытые слова на "Евровидении"

Дробыш о провале Самойловой: Она унизила себя и страну

Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

В интервью Юлия рассказала, что сразу после выступления в Лиссабоне к ней за кулисы пришел отец. Мужчина был вне себя от огорчения. "Ну, конечно, спела хреново", – жестко заявил он.

Самойлова жалеет, что не оправдала возложенных на нее надежд. Она учится принимать недовольство россиян, которые ежедневно атакуют ее соцсети, чтобы выразить свои негатив по поводу ее пения на вокальном состязании.

"Сначала было много положительных отзывов, потом противовес. Я все равно считаю, что нужно двигаться дальше. Если бы я всегда, делая ошибки, уходила с пути творчества, сейчас ничего не было бы...", – отмечает девушка.

Артистка заявляет, что не оставила свою мечту победить на "Евровидении". Девушка планирует через несколько лет попробовать еще раз завоевать олимп музыкального состязания сообщает Sobesednik.ru.

 

 

Добавим, что Юлию Самойлову поддерживает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Мне кажется, что в этот раз Самойлова, если получит новый шанс, будет по-спортивному злее. Надеюсь, что в этом случае песню ей напишут получше, да и клип сделают побогаче. Другая команда профессионалов будет работать, а значит шанс на победу у нее значительно увеличится", – заявил Вадим.

"И я очень хочу, чтобы именно Юлия в финале получив за победу "Хрустальный микрофон" громко объявила, что следующее Евровидение пройдет в Севастополе. И это будет символично, ведь именно там она проводила свой концерт в день финала Евровидения в Киеве", – высказался эксперт.

Автор: Руслана Алексеева24 мая 2018, 21:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"

567

комментарии

Политика

Трамп плюнул Ким Чен Ыну в лицо
Макрон везет престарелую жену к Путину
Порошенко оставил Украину без денег глупым выходом из СНГ
"Маразм крепчает": Киеву отвесили пендель за атаку на Крымский мост

Шоу-бизнес

Свидетелем контакта Пугачевой и Меньшикова можно стать за 19 тысяч
Отец жестко отчитал мечтающую о "Евровидении" Самойлову
Знаменитая актриса пожаловалась на избиения завистливого мужа
Голая Сябитова показала молодому красавчику силиконовую грудь

Проишествия

Захват заложников в Москве обернулся трагедией
Житель Подмосковья расчленил сестру и смыл в унитаз
Волчица с Уолл-стрит: 67-летняя бабушка вывела в США миллиарды рублей
Новый битцевский маньяк нападает на женщин с детьми

Lifestyle

Украина подло обошлась с тяжелобольным Кобзоном
Популярная сериальная актриса изуродовала лицо пластикой
Гребенщиков матерными песнями разогрел важных гостей перед Гагариной
Российский актер из "Игры престолов" описал съемку сцен секса
Шоу-бизнес

Вайкуле проболталась о тайных намерениях Пугачевой

Латвийская звезда рассказала о Примадонне
Шоу-бизнес

Измученная Меган Маркл упала на лестнице после свадьбы

Свадебные фото герцогов Сассекских поразили королевскую семью

Шоу-бизнес

Рудковскую с округлившимся животом распекли за дикое поведение

Интернет-пользователи в недоумении
Шоу-бизнес

Ждущую ребенка Кудрявцеву отправили на операцию

Поклонники обратили внимание на внешность ведущей

Гороскоп

Невыносимый Кержаков женится на молоденькой красавице
36-летняя Меган Маркл не может родить наследника принцу Гарри
Когда родит разведенка Энистон
Астрологический прогноз с 21 по 27 мая

Фоторепортажи

Счастливая Бородина вышла в свет после смерти отца
Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась
Неуловимый Кай Метов объявился у Казаченко
Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу

Спорт

"Вплоть до летального исхода": Валуев рассказал о страшном диагнозе
В провале сборной России обвинили Акинфеева
Названа причина внезапного развода Мустафиной
В жизни Александра Овечкина случился прорыв

Регионы

"Проклятый старый дом": мистические подробности расстрела в Якутии
Безумные регионы: тюменец убил друга и хранил всю зиму тело на балконе
Последние минуты жизни многодетной матери на Кубани (видео)
Душераздирающая история умершей от рака Дарьи Стариковой
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru