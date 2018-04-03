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Звезда "Дома-2" сломала новый нос Владу Кадони

Влад Кадони. Фото: instagram.com/domkadoni
Александра Черно травмировала нос недавно сделавшему ринопластику Владу Кадони. Инцидент произошел во время съемок очередного выпуска "Свадьбы на миллион", когда участникам телестройки предложили побороться за главный приз, выполняя трудные задания. 
прочитано 3378 раз

В рамках конкурса девушкам необходимо было выдержать ряд испытаний. В их числе – ползание по полу вместе с тараканами и змеями, исполнение песен Ольги Бузовой, а также занятия на велотренажере.

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Сюжеты ДОМ-2

В итоге одна из участниц случайно задела рукой стоявшего рядом Кадони, сообщает YouTube-канал "Дом-2. Новости раньше эфира!". Саша Черно ударила телеведущего так сильно, что у него пошла кровь.

Поклонники шоу вспомнили, что Кадони неоднократно подшучивал над полнотой участницы. Они предположили, что девушка таким образом отомстила за былые обиды. Другие считают, что Влад и Саша разыграли зрителей. Кадони обратился к пластическому хирургу в конце 2017 года, чтобы тот убрал небольшую горбинку на его носу.

Отметим, что в последнее время на проекте участились драки между участниками. Причем в большинстве случаев красотки "Дома-2" получают от своих возлюбленных. Так, Саймон Марданшин вновь не смог сдержать эмоции, накинувшись с кулаками на Лену Хромину, когда та попыталась ему перечить. Саймон и раньше бил девушек. От его действий пострадали Марго Овсянникова и Мэри Кулешова. И это лишь по сведениям, которые просочились в эфир.

Автор: Валерия Нарская3 апреля 2018, 12:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы насилия из "Дома-2"

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