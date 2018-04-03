Звезда "Дома-2" сломала новый нос Владу Кадони
В рамках конкурса девушкам необходимо было выдержать ряд испытаний. В их числе – ползание по полу вместе с тараканами и змеями, исполнение песен Ольги Бузовой, а также занятия на велотренажере.
В итоге одна из участниц случайно задела рукой стоявшего рядом Кадони, сообщает YouTube-канал "Дом-2. Новости раньше эфира!". Саша Черно ударила телеведущего так сильно, что у него пошла кровь.
Поклонники шоу вспомнили, что Кадони неоднократно подшучивал над полнотой участницы. Они предположили, что девушка таким образом отомстила за былые обиды. Другие считают, что Влад и Саша разыграли зрителей. Кадони обратился к пластическому хирургу в конце 2017 года, чтобы тот убрал небольшую горбинку на его носу.
Отметим, что в последнее время на проекте участились драки между участниками. Причем в большинстве случаев красотки "Дома-2" получают от своих возлюбленных. Так, Саймон Марданшин вновь не смог сдержать эмоции, накинувшись с кулаками на Лену Хромину, когда та попыталась ему перечить. Саймон и раньше бил девушек. От его действий пострадали Марго Овсянникова и Мэри Кулешова. И это лишь по сведениям, которые просочились в эфир.
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