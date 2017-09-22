Влад Кадони возмущен наглостью любовника Курочки из "Дома-2"

Ведущий реалити-шоу подстрекает звезду снимать штаны. Мол, в этом нет ничего зазорного.

Участница "Дома-2" Вера Курочка приняла участие в эротической фотосессии. Правда, ее любовник Петр Шепель не хотел, чтобы голая Вера валялась в муке, как того требовал фотохудожник.

"Меня не покидала лишь мысль, не станет ли это причиной расставания с Петей, ведь мой мужчина был категорически против обнаженной съемки, – вздохнула Вера, натягивая стринги после последнего щелчка камеры. – Для Пети неприемлемо, чтобы девушка обнажалась перед фотографом. Вернее, как он мне объяснил, это касается именно меня, потому что я для него – особенный человек, с которым связаны планы на будущее и семью. Думаю, в глубине души он надеялся, что мне не придется раздеваться. Да и я, честно признаюсь, до последнего момента думала, что буду одета. Однако во время съемки на мне была лишь гора муки".

Ведущий "Дома-2" Влад Кадони с позицией любовника Курочки не согласен. Он просто возмущен наглостью Петра! "Вы меня извините, но Петя вообще Вере кто? Муж? Он ей что-то в этой жизни дал, кроме того, что проводит с ней ночи в одной постели и регулярно выносит мозги? – заявил Влад. – Конечно, если Вера считает, что Петя – это последний шанс, или она так влюблена, что готова жертвовать своими интересами, тогда да, она обязана слушать, что он ей говорит. А если Вера объективно смотрит на ситуацию, должна понимать: мужчина, который что-то забирает, должен что-то давать взамен!"

Публикация от Вера Курочка (@verunaluna) Авг 31 2017 в 11:49 PDT

Кадони подстрекает звезду почаще показывать свои прелести. "Что значит – неправильно обнажать свое тело? Вы каждый день обнажаете свою душу, находясь под камерами! Считаю, что фотосессия – это искусство. В древности великие художники и скульпторы не боялись обнажать своих героев. Если это выглядит не пошло, то почему бы не продемонстрировать? Но снять штаны просто ради того, чтобы показать свою пятую точку, – глупо. Должна быть другая позиция: я готов показать свою душу, поэтому могу показать и свое тело", – цитирует Влада журнал "Мир реалити-шоу".