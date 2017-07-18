Ведущий "Дома-2" Кадони поразил словами о беременности

Звезды "Дома-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко, недавно сыгравшие свадьбу, сообщили, что уже работают над зачатием первенца. Участник телестройки признался, что ведущий Влад Кадони поразил его своими познаниями в вопросе овуляции и беременности.

Недавно счастливые молодожены вернулись из ОАЭ, где наслаждались медовым месяцем. Теперь все мысли Дмитрия и Ольги занимает их будущий ребенок. 30-летняя Рапунцель даже уже прошла обследование, чтобы быть готовой к материнству.

Другие звезды "Дома-2" помогают влюбленным, чем могут. Например, Влад Кадони решил просветить Дмитриенко и объяснить ему, в какие именно дни лучше всего пытаться забеременеть. Правда, от такой помощи смущенный Дмитрий отмахнулся. Мол, не мужское это дело – обсуждать такие деликатные темы.

"Меня поражает, когда приходит Влад Кадони и начинает меня врачебными терминами пичкать, – пожаловался на ведущего шоу муж Рапунцель. – Что такое овуляция, как она проходит. Надо это все знать... Я считаю, что мужчина может и должен это знать, но не обязан, потому что это женский организм. Он по-другому устроен".

Дмитрий добавил, что они с Ольгой уже делают все возможное для исполнения своей мечты. "Мы для себя поняли, уяснили, почитали, и мы готовы дальше развиваться в этом плане", – заявил Дмитриенко, добавив, что они с женой собираются перейти на правильное питание.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Июл 12 2017 в 4:01 PDT

"Мы ведем здоровый образ жизни, мы вообще не пьем. Это самый серьезный фактор. Мы на дух не переносим спиртное. И очень давно. Врач сказала, что это огромный плюс. Детки родятся здоровые и красивые", – похвасталась успехами будущая мать в интервью, опубликованном на сайте "Дома-2".

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Июл 6 2017 в 4:08 PDT

Ольга попросила злопыхателей не наговаривать на нее впредь. "Все меня отчитывают как ребенка малого, что я не знаю, что такое овуляция, что такое ребенок. И если я рожу, то как я буду с ним... Вы что несете?! Я на днях сдала анализы, обследовалась. У меня столько было вопросов, я проконсультировалась, много чего узнала", – успокоила неравнодушных жена Дмитриенко.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Июл 8 2017 в 4:08 PDT

Супруг Ольги мечтает о девочке. "Дима мне каждый день: "Подари мне дочь". Если будет сынок, мы и этому будем рады. Спасибо небесам! Это все здорово, прекрасно, дети – цветы жизни, это большое счастье. Мы не хотим затягивать, потому что мне уже не 20 лет. Чем раньше, тем лучше, будут легкие роды без осложнений. Зачем оттягивать? 30 лет – это старородящие уже", резюмировала звезда телестройки.