"Врачи сделали все": тяжелобольного Преснякова насильно увезли

Журналисты выяснили подробности экстренной госпитализации саксофониста Владимира Преснякова. Оказалось, популярный музыкант категорически отказывался ехать в больницу. Лишь совместными усилиями супруги Елены, соседей и врачей удалось сломить его сопротивление.

72-летний Владимир Пресняков около недели лежал в реанимации, однако журналисты узнали об этом лишь вчера, 25 апреля. Известный музыкант попал в больницу с неутешительным диагнозом – у артиста обнаружили инфаркт. Как выяснилось, неладное заподозрили соседи.

"Случилось это, когда жена Владимира Петровича Елена Преснякова была на концерте, на юбилее Вячеслава Фетисова. Лене позвонили соседи, которые дружат с их семьей. Сказали, что им не нравится Петрович. Она ответила: "Вызывайте врачей!" Петрович сопротивлялся. Приехала скорая. Петровича долго уговаривали на госпитализацию сначала соседи, потом уже врачи. Потом приехала Лена и уговорила мужа подчиниться медикам. В больнице Петровичу поставили стент, довольно долго он пролежал в реанимации", – цитирует друзей Преснякова сайт "Комсомольская правда".

По словам близких, из реанимации артиста перевели в обычную палату. Ему гораздо лучше, о нем заботятся и его навещают. А еще его все любят. Отметим, что вечером 25 апреля появилась информация о том, что Владимира Преснякова выписали. Об этом сообщил лучший друг его сына Владимира Преснякова – младшего, певец Леонид Агутин. "Я с ним связывался… С Владимиром Петровичем все нормально, сейчас уже дома", – сказал артист "Газете.ru".

Владимир Пресняков вышел на связь с обеспокоенными поклонниками. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook он обратился к фанатам: "Дорогие мои друзья и подруги! Так получилось, что случился у меня инфаркт! Ну случился и случился, а прекрасные врачи вовремя сделали все необходимое, и мне значительно лучше! С любовью ко всем вам! Ваш Петрович!"

Напомним, что у Владимира Преснякова дружная семья. Его женой является солистка ансамбля "Самоцветы" Елена. Единственный сын музыканта Владимир (который, к слову, предпочел не комментировать журналистам самочувствие именитого родителя) и дочь Аллы Пугачевой Кристина подарили Преснякову внука Никиту, который пошел по стопам знаменитых родственников.

