Перенесший инфаркт Пресняков: В футбол поиграл
"Были сбои, в футбол поиграл, чересчур увлекся. Но кризис уже миновал. Врачи сделали все, что необходимо, состояние стабилизировалось. Лежу, отдыхаю, смотрю телевизор", – сообщил Владимир Петрович.
Артист пока не рассчитывает на скорую выписку из больницы. "Надо подлечиться. Думаю, что после праздников можно будет говорить о выписке", – цитирует Преснякова "МК".
В целом музыкант чувствует себя хорошо. "Очень хорошее (самочувствие – прим.ред.). Только что съел яблочко", – рассказал артист.
Как писали Dni.Ru, заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший был госпитализирован несколько дней назад. Медики диагностировали у музыканта инфаркт. Взволнованных фанатов успокоили родственники артиста, сообщившие, что кризис миновал.
"Все уже в порядке и сейчас он немного подлечится. Мы его навещаем, идет дело на поправку", – первой прокомментировала болезнь свекра Наталья Подольская.
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