Пресняков замолк после инфаркта

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший госпитализирован: у него был серьезный приступ. Поклонники звезды советской эстрады сильно перепугались. Взволнованных фанатов успокоили родственники музыканта.

72-летний певец был госпитализирован в один из столичных кардиоцентров с инфарктом. Невестка Преснякова певица Наталья Подольская рассказал журналистам, что поклонникам уже не о чем беспокоиться, передает "360".

"Я только такой могу комментарий дать, что он действительно лежит в больнице, под наблюдением врачей, все уже в порядке и сейчас он немного подлечится. Мы его навещаем, идет дело на поправку", – сообщила исполнительница.

Сам музыкант после новостей о госпитализации замолк. Журналисты пытались узнать у Владимира Петровича, как он себя чувствует, но артист комментировать произошедшее отказался, заявив, что состояние у него "прекрасное", сообщает сайт "Комсомольская правда".

Музыкант был госпитализирован пять дней назад, но известно об этом стало только сегодня 25 апреля. Родственникам уже разрешили навещать Пронякова-старшего, сообщает АГН "Москва".

Внук, музыканта Никита Пресняков тоже поспешил угомонить общественность, юноша сообщил радиостанции "Говорит Москва", его знаменитому деду ничего не угрожает. "Все хорошо. Просто он сходил на процедуры, чтобы лучше себя чувствовать. Он следит за здоровьем".

У Владимира Преснякова дружная семья. Его женой стала солистка ансамбля "Самоцветы" Елена. Единственный сын музыканта – Владимир и дочь Аллы Пугачевой – Кристина подарили Преснякову внука Никиту, который пошел по стопам знаменитых родственников.