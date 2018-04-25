Владимир Пресняков срочно госпитализирован с инфарктом

Владимир Пресняков-старший попал в один из столичных кардиоцентров. У 72-летнего музыканта произошел инфаркт.

Медикам удалось стабилизировать состояние Владимира Петровича. Информацию о болезни артиста телеканалу РЕН ТВ подтвердила его супруга.

Сама Елена Петровна сейчас находится в Израиле. Она очень переживает за мужа. Отметим, что знаменитый сын музыканта Владимир Пресняков-младший новости о болезни родственника не комментирует.



Владимир Пресняков-старший приобрел всесоюзную известность благодаря работе в ансамбле "О чем поют гитары". После расформирования группы он присоединился к одному самых популярных ансамблей СССР – "Самоцветы".

Пресняков-старший не только музыкант, но и композитор. Сотни песен, написанных Владимиром Петровичем, исполняют самые известные отечественные артисты, в том числе Алла Пугачева, Лев Лещенко, Лариса Долина и Филипп Киркоров.

У Владимира Преснякова дружная семья. Его женой стала солистка ансамбля "Самоцветы" Елена. Единственный сын музыканта – Владимир и дочь Аллы Пугачевой – Кристина подарили Преснякову внука Никиту, который пошел по стопам знаменитых родственников. Он лидер и вокалист группы MULTIVERSE.