Бузова ответила на эротические фантазии Нагиева

Дмитрий Нагиев разместил на своей странице в Instagram шуточный пост о весне. Запись тут же прокомментировала Ольга Бузова.

"Наступила весна. Можно есть вербу, не бояться проктологов и спать без трусов. Но про вербу – это не точно", – пошутил Нагиев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Перед эротическими фантазиями актера не устояла Ольга Бузова. Девушка пожаловалась Нагиеву, что спать без нижнего белья ей сейчас не удается. "Мне пока так спать нельзя, у меня холодно на ДВ", – посетовала певица.

Комментарий Бузовой не остался незамеченным. Фоловеры высмеяли разоткровенничавшуюся Ольгу. "А господи, почти без трусов плясать не холодно, а как спать так морозком надует?" "Я же говорю, счастье Олюшки ночевать и штудировать Инстаграмм, ну и песенки шептать в микрофон под фанеру... ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ ТО ОКАЗЫВАЕТСЯ", – написали пользователи Сети в одном из пабликов о "Доме-2".

Как сообщали Dni.Ru, Нагиева и Бузову связывают дружеские отношения. Дмитрий оказался тем мужчиной, который ровно год назад поддержал Ольгу Бузову во время ее болезненного разрыва с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Поговаривали, что звезда "Дома-2" вела с шоуменом переписку откровенного характера.

Сам Нагиев отзывается о ней весьма расплывчато. "Я, как мне кажется, в тот период жизни все выдержал с чувством и достоинством", – прокомментировал события того времени Дмитрий.