Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская получила новый удар. После того, как стало известно об аресте ее счетов и квартиры, выяснилось, что пианистка осталась без жилища.

Ранее в эфире одного ток-шоу Виталина Цымбалюк-Романовская говорила о том, что готова отдать однокомнатную квартиру в Подмосковье бывшему мужу, прославленному актеру Армену Джигарханянну, несмотря на то, что по закону она принадлежит ей. Однако сейчас появилась информация о том, будто артист и так находится там.

Виталина рассказала: "Было известно, что он туда вошел, и сменили замки. Соседи мне позвонили. По выписке из Росреестра квартира числилась на мне". В новом выпуске передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят" Цымбалюк-Романовская появилась вместе со своим адвокатом Ларисой Широковой. Представитель пианистки отметила некие странные обстоятельства, которые обнаружились после того, как она договорилась встретиться в рабочем кабинете Джигарханяна и обсудить передачу имущества.

Когда Широкова приехала к назначенному времени и позвонила по телефону, ей ответил другой человек, представившийся Артуром Согомоняном. Мужчина сообщил, что они не хотят ее видеть. В театре адвокату заявили, что Джигарханян сегодня не приедет. Широкова была удивлена, ведь когда она договаривалась с ним, актер говорил доброжелательно.

"После встречи мы хотели пойти на мирное соглашение, были настроены на открытый диалог, подписание документов. Но когда сделали запрос, оказалось, что квартира в декабре 2017 года была передана Армену Борисовичу. Однако есть странное обстоятельство. Этот человек действовал одновременно по доверенности и от Армена Борисовича, и от Виталины Викторовны – мошенническим способом, о таком способе мы никогда не говорили. Если мы говорим о договоре дарения, то только на законных основаниях", – заявила Лариса Широкова.

По словам представителя Цымбалюк-Романовской, когда это вскрылось, она немедленно обратилась в полицию. По ее словам, сейчас идет проверка.