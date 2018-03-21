Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
"Статья о нарушении конституционных прав гражданина ("Нарушение тайны личной жизни". – Прим. ред.) предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, – заявила Широкова. – Между тем следствием была проведена выемка денежных средств в размере одного миллиона рублей из банковской ячейки моей подзащитной и наложен обеспечительный арест на квартиру, рыночная стоимость которой превышает 40 миллионов рублей".
"Следствие настаивало на аресте всех трех квартир, по мнению следствия, принадлежащих Виталине Викторовне, – продолжила Широкова. – На самом деле не все из указанных квартир являются ее собственностью. Важно отметить и то, что арест имущества осуществлялся по только лишь одной 137-й статье – налицо несоответствие норме закона и противоречие статье Уголовного кодекса Российской Федерации. К тому же изъятие средств со счета Виталины Викторовны произошло еще два месяца назад, но никто ее не поставил в известность, и узнала она случайно. Разумеется, мы будем обжаловать неправомерный характер таких действий. Первое заседание по выемке денег состоится 28 марта".
Лариса Широкова намерена через суд наказать всех, кто порочит доброе имя и деловую репутацию ее клиентки. Она уверена, что сумеет доказать невиновность Виталины. А вот как вернуть изъятый миллион рублей – пока вопрос.
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