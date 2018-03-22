Друг семьи о долгожданном примирении Джигарханяна и Цымбалюк–Романовской

Страсти вокруг развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской не утихают уже несколько месяцев. Эта история стала самой рейтинговой на российском телевидении. Самый знаменитый российский художник Никас Сафронов, который долгие годы приятельствует с Джигарханяном, уверен: если бы не этот ажиотаж вокруг них, актер и его, к сожалению, уже бывшая жена давно бы могли примириться.



"Они попали в эту сложную ситуацию больше из-за популярности Армена Борисовича, – заверил Никас корреспондента Dni.Ru. – И если бы он не был таким известным на всю Россию человеком, то, скорее всего, эта история давно бы закончилась, и в большей вероятности позитивно, то есть, примирением. Не зря ведь в народе говорят, что "милые бранятся – только тешатся". Но в их случае в их личную жизнь включилось много посторонних людей: не только добрые друзья и хорошие знакомые, но и авантюристы разных мастей, многие из которые преследовали свои зачастую меркантильные интересы. И казалось, эта вначале незначительная и банальная семейная история превратилась в настоящую трагедию, от которой пострадали все: и Армен Борисович, и его жена Виталина, и их родные"



Никас вспоминает, что когда Джигарханян только начал встречаться с Виталиной, он представил ее и своему другу-художнику. И Никас за все время – а это лет 15-16 его дружбы с ними уже как с супружеской парой – не припоминает ни одного случая, чтобы заподозрил ее или его в какой-то корысти по отношению друг к другу.

"Мы встречались мы довольно часто, в разных местах и при разных стечениях обстоятельств: это было и во время работы в театре над спектаклем "Пигмалион" в течение нескольких месяцев, и на днях рождения – как наших, так и наших общих друзей, а также еще на многих различных мероприятиях, – сообщил художник. – И ни разу у меня не возникло подозрения, что они не искренне относятся друг к другу – всем было видно, что в их семье живет любовь и взаимное уважение. И поверьте мне как художнику и психологу, работающему с огромным количеством разных людей вот уже долгие годы, что особенно ярко заметны фальшь и неискренность в людях".

"Что я могу сказать о Виталине? Что она далеко не глупая девушка, – уверяет Никас. – Но при всем этом простая и сердечная. Очень сентиментальная. Глубоко порядочная. Бесконечно трогательная и преданная своему мужу. Это факт радовал всех тех, кто знал, любил и любит Джигарханяна. Армен Борисович – великий актер, и как большой художник он разный, с перепадами настроения и со своими особенными индивидуальностями. Такие люди зачастую бывают в жизни как дети: капризные, иногда даже вспыльчивые и, конечно, постоянно сомневающиеся – любит их публика или, наоборот, разлюбила, хорошо он играл или плохо. Армен – не исключение. И, скорее всего, кто-то этим воспользовался. Мы не будем сейчас обсуждать, какие цели при этом преследовались. Но то, что эти люди создали сильный диссонанс в их отношениях – это правда. И многие из них даже не задумывались о последствиях – как он будет жить дальше и что делать".

Знаменитый художник считает, что если Джигарханяна и Цымбалюк-Романовскую нам всем какое-то время оставить, то вполне возможно, что они снова могут сойтись. "Тогда есть большая вероятность, что они могут попросить друг у друга прощения. И опять будут вместе. А все, кто действительно по-настоящему любит этого уникального замечательного актера, порадуются за них обоих", – улыбается Никас.