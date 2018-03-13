Зудиной припомнили аборт от Табакова

Актриса призналась, почему прервала беременность. Она добавила, что плакала три дня.

Марина Зудина младше Олега Табакова ровно на 30 лет, однако это не помешало артистам завести двоих детей. Дочь Мария родилась, когда Олегу Павловичу был уже 71 год. Детей у актерской четы могло быть много больше, но Зудина призналась: делала аборты.

"Я не знаю, что больший грех – сломать жизнь другому человеку, которого ты любишь, или пойти на сознательное прерывание беременности. Я не знаю, что больший грех. Считайте, что решение об аборте – это было мое решение. Понимаете, мы оба жалеем… Да, он знал, что я иду. Но не надо драматизировать, это было мое решение. В этом не было ничьей вины. Была моя вина, вот и все. Я не помню, что он тогда сказал, и не хочу помнить. Я забыла, и у меня двое детей", – подчеркнула Марина.

Она пояснила, почему решилась убить нерожденного ребенка. "Мы очень жалеем, что у нас нет старшего сына или дочери. Я мечтала о троих детях. Так сложилось – я не могла позволить себе детей, чтобы не рушить семью. Еще я была незрелой. Если бы я была готова иметь ребенка и взять на себя ответственность, я бы родила, – рассказала Зудина в одном из интервью. – Могла родить, но сознательно отказывалась от этого. Сейчас я понимаю, что не была сознательна абсолютно. Родив Павлика, купила в церкви книжку о том, что испытывает эмбрион, когда женщина делает аборт. Я плакала дня три".

Сегодня эта забытая тема снова всплыла в публикациях прессы. Зудиной припомнили те признания. Впрочем, судить ее вряд ли кто-то может – мы все не без греха. Да и не то время сейчас, не те обстоятельства...