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Зудиной припомнили аборт от Табакова

Олег Табаков и Марина Зудина. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Актриса призналась, почему прервала беременность. Она добавила, что плакала три дня.

Продолжение: Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
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Марина Зудина младше Олега Табакова ровно на 30 лет, однако это не помешало артистам завести двоих детей. Дочь Мария родилась, когда Олегу Павловичу был уже 71 год. Детей у актерской четы могло быть много больше, но Зудина призналась: делала аборты.

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Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

"Я не знаю, что больший грех – сломать жизнь другому человеку, которого ты любишь, или пойти на сознательное прерывание беременности. Я не знаю, что больший грех. Считайте, что решение об аборте – это было мое решение. Понимаете, мы оба жалеем… Да, он знал, что я иду. Но не надо драматизировать, это было мое решение. В этом не было ничьей вины. Была моя вина, вот и все. Я не помню, что он тогда сказал, и не хочу помнить. Я забыла, и у меня двое детей", – подчеркнула Марина.

Она пояснила, почему решилась убить нерожденного ребенка. "Мы очень жалеем, что у нас нет старшего сына или дочери. Я мечтала о троих детях. Так сложилось – я не могла позволить себе детей, чтобы не рушить семью. Еще я была незрелой. Если бы я была готова иметь ребенка и взять на себя ответственность, я бы родила, – рассказала Зудина в одном из интервью. – Могла родить, но сознательно отказывалась от этого. Сейчас я понимаю, что не была сознательна абсолютно. Родив Павлика, купила в церкви книжку о том, что испытывает эмбрион, когда женщина делает аборт. Я плакала дня три".

Сегодня эта забытая тема снова всплыла в публикациях прессы. Зудиной припомнили те признания. Впрочем, судить ее вряд ли кто-то может – мы все не без греха. Да и не то время сейчас, не те обстоятельства...

Автор: Иван Губкин13 марта 2018, 11:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Олег Табаков

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