Красивая вдова оставила умершего Табакова

Марина Зудина уехала из больницы. Она стремительно села в машину, чтобы не показывать слез.

Актриса Марина Зудина покинула Первую градскую больницу Москвы, где на протяжении нескольких месяцев находился ее муж Олег Табаков. Он был в коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня в районе 16 часов там же и остановилось сердце любимого всеми артиста. А уже спустя час Зудина вышла из медучреждения и уехала на черном Mercedes. Теперь ей предстоит заниматься организацией траурных мероприятий, принимать многочисленные звонки и телеграммы с соболезнованиями.

Марина Зудина считается одной из самых красивых актрис Московского художественного театра имени Чехова, который 18 лет возглавлял Олег Табаков. На протяжении нескольких последних месяцев она почти неотлучно была с мужем в больнице. Как говорят, именно она пригласила в палату священника, чтобы тот соборовал умирающего и находящегося в бессознательном состоянии Олега Павловича.

Дата прощания и место похорон актера будут известны позже. Но, скорее всего, местом последнего упокоения Табакова станет Новодевичий погост, где похоронены Людмила Гурченко, Юрий Никулин, Галина Вишневская, Анатолий Папанов и другие знаменитости.

Как писали Dni.Ru, сегодня в МХТ Чехова отменены все спектакли. Актеры, режиссеры и работники технических служб театра глубоко скорбят по Олегу Табакову. Они говорят, что стали сиротами с его уходом.