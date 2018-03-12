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Красивая вдова оставила умершего Табакова

Фото: GLOBAL LOOK press
Марина Зудина уехала из больницы. Она стремительно села в машину, чтобы не показывать слез. 

Продолжение: Сын странно отреагировал на известие о смерти Табакова
прочитано 38118 раз

Актриса Марина Зудина покинула Первую градскую больницу Москвы, где на протяжении нескольких месяцев находился ее муж Олег Табаков. Он был в коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня в районе 16 часов там же и остановилось сердце любимого всеми артиста. А уже спустя час Зудина вышла из медучреждения и уехала на черном Mercedes. Теперь ей предстоит заниматься организацией траурных мероприятий, принимать многочисленные звонки и телеграммы с соболезнованиями.

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Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Марина Зудина считается одной из самых красивых актрис Московского художественного театра имени Чехова, который 18 лет возглавлял Олег Табаков. На протяжении нескольких последних месяцев она почти неотлучно была с мужем в больнице. Как говорят, именно она пригласила в палату священника, чтобы тот соборовал умирающего и находящегося в бессознательном состоянии Олега Павловича.

Дата прощания и место похорон актера будут известны позже. Но, скорее всего, местом последнего упокоения Табакова станет Новодевичий погост, где похоронены Людмила Гурченко, Юрий Никулин, Галина Вишневская, Анатолий Папанов и другие знаменитости.

Как писали Dni.Ru, сегодня в МХТ Чехова отменены все спектакли. Актеры, режиссеры и работники технических служб театра глубоко скорбят по Олегу Табакову. Они говорят, что стали сиротами с его уходом. 

Автор: Иван Губкин12 марта 2018, 18:16
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Каким запомнился Олег Табаков

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