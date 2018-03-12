Сын странно отреагировал на известие о смерти Табакова

Павел Табаков просит обойтись без звонков. Ближайшие дни он будет занят организацией траурных мероприятий.



У Олега Табакова остались четверо детей от разных жен. У каждого – своя судьба. Например, 22-летний Павел, рожденный от Марины Зудиной, стал известным артистом, достойным продолжателем актерской династии Табаковых. Хотя, как и многие ребята, в детстве мечтал стать дальнобойщиком, потом – телохранителем. Он выступал на сцене МХТ имени Чехова, знаком зрителям по таким фильмам, как "Звезда", "Орлеан", "Дуэлянт".

На известие о смерти Табакова сын отреагировал странно. "Без звонков" – такая лаконичная надпись на черном фоне появилась в stories на его странице в социальной сети Instagram. А спустя полтора часа после известия о том, что Олега Павловича больше нет, он опубликовал фотографию с отцом, которая, очевидно, ему очень нравится.

За два часа запись собрала несколько сотен комментариев с соболезнованиями. "Прощай, любимый кот Матроскин", "Великий человек останется великим в наших воспоминаниях и сердцах", "Прекраснейший из людей и невероятно талантливый. Достоин несмолкающих оваций за столь ярко и полно прожитую жизнь!", "Вам очень повезло жить и ежедневно общаться с ТАКИМ человеком!" – пишут пользователи.

Напомним, что 7 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Н.И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис — заражение крови. 2 декабря наступило резкое ухудшение – он впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 2 марта он умер от сердечного приступа.